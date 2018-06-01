Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun ( RTÜK) CHP'li 2 üyesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan, 'Tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır' hükmü gereğince TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden alınmasını istedi.
CHP'nin RTÜK'teki üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı tarafından YSK'ya verilen 3 sayfalık dilekçede, YSK'nın titizlikle uyulması istenen ilkelerin başında, '2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği' ifadesi yer aldığı hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılımın sağlanması, bu konudaki girişimlerini ve sonucunu yayınlarında açıkça ilân ederek kamuoyuna duyurması gerektiğini belirtilen dilekçede şöyle denildi:
"Bu kararınızla belirlediğiniz ilkeler bir kural olarak ortaya konulmuş olup bu ilkelere uyulmaması durumunda bir hukuk devletinde yaptırım sonucunun doğması beklenir. Suç en yalın haliyle kanunun cezalandırdığı bir eylemdir. Bir başka deyişle kanunun cezalandırdığı eyleme suç denir. Dolayısıyla da suç işleyen kişi/kuruma da ceza verilir. Bir hukuk devletinde suçu belirleyip cezayı öngörmemek düşünülemez. Eğer bir fiil/suç tanımlanmışsa cezası da olacaktır. Cezası olmayan bir durumun suç olması da düşünülemez. Anayasa, RTÜK Yasası ve Kurulunuzun Yasa ve kararları göz önüne alındığında özel radyo ve televizyonlar ile TRT'nin 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk' ve Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkeleri ışığında yayın yapması beklenmektedir. Buna en başta da 80 milyon yurttaşın vergileri ve faturalarındaki kesintilerle yayıncılık yapan TRT Kurumunun uyması gerekmektedir."
Demirdöğen ve Taşçı'nın YSK'ya gönderdiği dilekçede, 30 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında TRT HABER, TRT 1 ve TRT 6 logosu ile yayın yapan televizyon kuruluşlarında Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplam 67 saat, 58 dakika, 56 saniye, CHP ve Muharrem İnce'ye 6 saat, 43 dakika, 31 saniye, İYİ Parti ve Meral Akşener'e 12 dakika, 43 saniye, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na 8 dakika, 40 saniye, Hüda-Par'a 23 dakika, Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e 2 dakika, HDP ve Selahattin Demirtaş'a ise hiç yer verilmediği belirtildi. Dilekçede, TRT'nin yalnızca bir siyasi parti ile onun genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayına diğer partiler ve adaylar bakımından adaletsiz, eşitliğe aykırı bir biçimde yer verdiği ileri sürelerek, "Deyim yerindeyse TRT bir partinin ve onun Cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasını yürütmekle görevli şirket gibi hareket etmektedir"denildi. YSK'ya gönderilen dilekçenin devamında şöyle denildi:
"Tüm bu değerlendirmeler ışığında TRT'nin kurulunuzca belirlenmiş ilkelere uymaması doğrudan doğruya TRT'nin yükümlülüğü sonucunu doğurur. Yerine getirilmeyen yükümlülüğün yaptırımı da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanmalıdır. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, 'tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır' hükmü yer almaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak irdelenen değerlendirmeler ve veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır. Anayasa uyarınca seçim dönemlerindeki tüm iş ve işlemler konusunda yetkili organın kurumunuz olduğu da göz önüne alındığında bu konuda YSK tarafından derhal karar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hem TRT Kurumu hem de diğer özel radyo ve televizyonlar bakımından da duraksamaya yer vermeden kurumunuzca belirlenmiş yayın ilkelerine uymayan yayıncılar hakkında RTÜK'ten raporları istenerek, haklarında gerekli yaptırım uygulamasına gidilmesi gerekmektedir. Aksi halde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bakımından da hukuki sonuç doğuracağı değerlendirilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz bilgiler ve değerlendirmeler ışığında bu konuda kamu çıkarları da göz önüne alınarak karar verilmesini arz ederiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.