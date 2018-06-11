CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhur İttifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, seçim çalışmaları kapsamında, Eskişehir'e gelip, Tepebaşı Belediyesi'nce kadınlar için düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Program öncesi basın açıklaması yapan Tezcan, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Tezcan, "Bizim ittifakımıza dil uzatmış. 'Millet ittifakı', 'nefret ve öfke ittifakı' demiş. Ben bunu milletin vicdanına bırakıyorum. Nefret dilini, öfke dilini kullanan kim? 'Cumhur ittifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir. 'Cumhur ittifakı' içinde çatlak sesleri duymaya başladık. 'Bu noktada dikkatleri başka noktaya çekmek için 'millet ittifakı'nda bir çatlak yaratabilir miyiz?' hesabı içine girmiş Sayın Bekir Bozdağ. Boşuna umutlanmasın, boşuna heveslenmesin. 'Millet ittifakı' demokrasi merkezinde kurulmuş bir ittifaktır. 'Millet ittifakı', milletin Meclis'ini, milletin iradesini hakim kılmak için kurulmuştur. Temel ilkeleri güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı prensibini esas almak çerçevesinde oluşturulmuş bir ittifaktır. Herhangi bir problem yaşaması mümkün değildir" diye konuştu.





'ÇILGIN VE DEV PROJE, DİYE KIRAATHANE GETİREN ANLAYIŞ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet kıraathaneleri kuracağız" açıklamasını eleştiren CHP'li Tezcan, "İnsanların önüne 16 yıl sonra 'çılgın ve dev proje' diye kıraathane getiren anlayıştan bu memleketin, bu milletin elde edebileceği bir fayda yoktur. Kıraathaneleri bu memleketin çocuklarına layık görenler, şimdi çıkıp, 'Oralarda internet olacak' diyormuş. Türkiye'de Wikipedia'yı 1,5 yıldır yasaklayan, Erdoğan´ın kendisidir. Dünyanın hiçbir yerinde yasak olmayan, en büyük elektronik ansiklopedi Wikipedia'ya erişim yasak. Gençleri aldatacaklarını sanıyorlar; ama gençlerimiz bunları yakından takip ediyor" dedi.



'ÖNCE SAYGIYI HAK ETMEK LAZIM'



Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın bazı eleştirilerine yanıt veren CHP'li Tezcan, "Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olursa saygıyı hak eder. Önce saygıyı hak etmek lazım. Biz devletin başında cumhurbaşkanlarına her zaman saygı gösterdik ve gösteririz; ama Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı değil; AK Parti Genel Başkanı olarak hareket ediyor. AK Parti Genel Başkanı olarak milleti bölüyor. Cumhurbaşkanları, cumhuru birleştirir. Erdoğan, milleti ayrıştırıyor. Milleti ayrıştıran, kutuplaştıran birisi, parti genel başkanı olarak bunu yapıyorsa karşılaşacağı muamele buna denk gelen bir muamele olacaktır" diye konuştu.



'DARBENİN SİYASİ AYAĞI BUNLAR'



DHA'nın aktardığına göre; CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini dile getiren Tezcan, şunları söyledi:



"Arkadaşlarımız çalışmayı yaptılar. Raporlarını genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce´ye verdiler. Orada belli başlı aksaklıklar var. Önümüzdeki süreçte onlar da zamanı gelince paylaşılır. Ancak AK Parti, Erdoğan, iktidar; FETÖ ile ciddi olarak mücadele etmiyor. FETÖ ile gerçek, etkili mücadele edebilmek için FETÖ´nün, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmak gerekir. Bunlar onu ortaya çıkaramazlar; çünkü onun ortaya çıkarılması demek, kendi foyalarının ortaya çıkması demek. Darbenin siyasi ayağı bunlar. Kendisi ikrar etti Erdoğan. 'Evet FETÖ bizim dönemimizde devlette en etkili şekilde yerleşti' diyen kendisidir."



KADİR GECESİ PROGRAMINDA VAATLERİ SIRALADI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, daha sonra belediye tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı için toplanan kadınların bulunduğu salona geçti. Tezcan, buradaki konuşmasında partisinin vaatlerini anlattı. 5 yıl içinde işsizliği yüzde 5´in altına indireceklerini, 180 bin öğretmeni, 40 bin veteriner ile ziraat mühendisini ilk anda işe alacaklarını dile getiren Tezcan, yoksulluğu yönetmeye değil; yok etmeye talip olduklarını, bunun için 'Aile Sigortası Kurumu' kuracaklarını kaydetti. CHP'li Tezcan, "Milletvekili seçiminde CHP´ye, altı okun altına, cumhurbaşkanı seçiminde de CHP adayı Muharrem İnce´nin adının altına mührünüzü basın. Bu söylediğimiz problemleri çözecek yetkiyi bize verin; huzur olsun, adalet olsun, zenginlik olsun, refah olsun" dedi.

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