CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir’de çeşitli programlara katıldı. İzmir’e giderken uçakta Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

YETER: (Bahçeli ile AK Partili Mustafa Şentop’un seçimlerin yenilenmesi açıklamaları) Sabah, öğlen, akşam seçim yapılmaz ki! Niye seçim istediler? Çünkü Türkiye’yi yönetemiyorlar. Her seferinde seçim, yeter ya! Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yenileceklerini görünce, erken seçim çıkışlarıyla vatandaşı tehdit etmeye başladılar. “Ya oy verirsiniz ya da oy verene kadar seçimi sürdürürüz” anlayışı şantajdır. İş dünyasını tehdittir. Şantajla, tehditle oy avcılığına çıkanlar, ülkenin geleceği konusunda sağlıklı karar veremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler.

DEMİREL’İN ANMASINA GİTSEYDİ: (Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in AK Parti’nin Yenikapı mitingine katılması) Keşke Tansu Çiller, AK Parti’nin mitingine değil de rahmetli Süleyman Demirel’in ölüm yıldönümü törenlerine katılsaydı. ‘Kadirşinaslık’ denilen bir şey var. ‘Vefa’ denilen bir şey var. Türkiye’de değil de ABD’de mal mülk edinenler, ne zamandan beri ‘millet şuuru’ndan bahsetmeye başladılar. Kendi ülkeni ve milletini seviyorsan, ABD’de niye dünyalığını yaptın.

SON DERECE KEYİFLİYDİ: (CHP’nin gençelere yönelik seçim filmi) Karikatür filmi çekilirken, son derece keyifliydi. Büyük bir keyifle çekimi yaptık. Son derece sempatik bir film oldu. Sonuçta yeni kuşağa ulaşmak gerekiyordu. Biz eski kuşağız; yeni kuşak dünyayı daha iyi görüyor. Daha sağlıklı değerlendiriyor. Barıştan, umuttan, birliktelikten yana o kültüre biraz seslenmek istedik. Demokratik bir ortamda çocuklarımızın büyümesini istiyoruz. Gençler teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. Onlar geleceğimiz. Biz de bu filmle biraz onların dünyasını yakalamak istedik.