Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı CHP'liler, eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığında dün parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini sonlandırdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Imırgı, genel merkezin büyük CHP ailesinin ortak evi olduğunu belirterek, seçim akşamlarında burayı yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını ifade eden Imırgı, demokratik protesto haklarını kullandıklarını kaydetti.

"İSTİFA TALEBİMİZİN KARARA BAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Imırgı, "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Beş kişiyle başlattıkları eyleme, gün içerisinde yüksek sayıda katılımın olduğunu dile getiren Imırgı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, açıklamanın ardından eyleme son veren grup üyeleri, parti genel merkezi önünden ayrıldı.