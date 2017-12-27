CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı KHK'nin 121. maddesi ile ilgili açıklamasına yer vererek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun."

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