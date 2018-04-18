MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi değiştiren erken seçim çağrısının ardından Ankara'da hareketli bir gün yaşanıyor. MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP MYK'da da durum değerlendirilmesi yapıldı.
MYK sonrası açıklama yapan Tezcan, "Türkiye'yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor. AB komisyon raporunda OHAL'in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB'den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye'yi bir ara havaifişeklerle AB'ye giriyoruz diye kandırdılar. Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hakediyor." dedi.
"SEÇİME HAZIRIZ"
Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasını değerlendiren Tezcan, "Kararı öyle telaşla vermişler ki sınavın olduğunu unutmuşlar. Şimdi sınavın tarihini değiştirirler. Biz dün açık ve net söyledik, hodri meydan. Biz seçime hazırız. Her seçim tartışmasında söyledik, biz seçimden kaçmadık, kaçmayız. Dün hodri meydan dedik, hodri meydan diyoruz. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin temel meselelerinin sorumlusu tek adam rejimidir. Erdoğan diyor ki, 16 Nisan'dan bu yana eski sistemdeyiz hastalıklar devam ediyor. Buna kargalar bile güler. 16 Nisan'dan beri tek adam rejimi hakimdir. Hatta 20 Temmuz'dan beri böyledir. Fiilen Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında bir yönetim vardır. Doların ateşi düşmüyor, siyasetin krizini çözemiyorsunuz, dış politikada rezil ettiniz. Sabah başka, öğlen başka söylüyorsunuz. Adaleti yok eden sistemin sorumlusu sizsiniz, kurdaki yükselişin sorumlusu sizsiniz. Kafadan 430 bin esnaf kepenk kapattı, sorumlusu sizsiniz. Erken seçim kararı verdiniz, hodri meydan. İçinde bulunduğunuz düzen size sandığı dayattı. 24 Haziran'da millet size dersinizi verecek. Büyük demokrasi ile tek adam rejiminden kurtulacağız. Tek adam rejimi için yolun sonu göründü. Bu iktidarı göndereceğiz." diye konuştu.
Bugün TBMM'de OHAL görüşülüyor diyen Tezcan, "Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Hodri meydan ama bu milleti OHAL şartları ile adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Hükümet OHAL'i gerek çekmek zorundadır. Propaganda serbest olacak. Baskı altında bir seçimle sonuç alacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkiye'nin itibarını zedelersiniz. OHAL kaldırılmalıdır. Yıldırım, OHAL ilan edilirken 1.5 ay sürer demişti, 2 yıl oldu." ifadelerini kullandı.
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