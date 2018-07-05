CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yapıyor...

Sözlerine "Başbağlar'da ve Madımak'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başlayan Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SEÇİM SONUÇLARI

"Milletvekilleri mazbatalarını aldılar ve YSK seçim sonuçlarını açıkladı. Adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Tek adam rejimi altındayız. Kuvvetlerin bir elde toplandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. CHP olarak etkin bir mücadele vereceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KHK'LARI

Yayınlanan KHK çok açık bir şekilde kanunla yapılmasıyla gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor, tek adam rejimini tahkim etmenin başlangıcı. Anayasayı askıya alan KHK'lar ve Cumhurbaşkanlığı KHK'ları ile hukuk düzeninin tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlanan bir döneme giriliyor.

ENES BERBEROĞLU'NUN TUTUKLULUK HALİ

Yeni dönemde beklediklerimiz var, şu ana kadar gerçekleşmemiş olması toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Millet Enis Berberoğlu'nu bir kez daha parlamentoya gönderdi. Sayın Enes Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır, mahkeme derhal tahliye kararı vermesi gerekmektedir. Tahliye kararı verilmemiş olması, bir tuzak kurma sürecinin başlatıldığına inşallah işaret değildir. Umarım FETÖ'cü yargıç ve mahkemelerin uygulamalarının bir benzerini yapma hazırlığı değildir.

EREN ERDEM'İN TUTUKLANMASI

Eren Erdem siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Beraat edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Haksız yere mevcut ceza muhakemeleri kanuna göre tutuklanmıştır. Eren Erdem kaçmadığı halde, hapishanede tutulmaktadır. CHP, milletvekillerimiz, hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık. Bunun üzerinden yürütülmek istenen kirli propangadanın etkili olmayacağını biliyoruz.

Sandıklara sahip çıkmak üzere seçim kurulları önünde gençlerimiz tutuklanmıştır. Bu Türkiye'nin fotoğrafıdır. Sandık güvenliği için orada bulunan vatandaşın tutuklanması Türkiye fotoğrafıdır. Bu gençlerin derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Mahkemeler, hakimler, savcılar hukukun koruyucularıdır, şovalyeleridir. Derhal bu operasyonların da son bulmasını bekliyoruz.

EKONOMİK VERİLER

İktidarın seçim harcamasıyla hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan meydanlarda bize dönük bir dış operasyon var, dış güçlerin ekonomik terör saldırısı diyordu. 24 Haziran geçtikten sonra bunların ateşi düşecek diyordu. 24 Haziran geçti ve merakla bekliyoruz. Enflasyon halen yükseliyor. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. 2 haneli enflasyon. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Erdoğan'a soruyorum, hani düşecekti? Şimdi merakla bunu bekliyoruz. Rantiyeci ekonominin geçim sıkıntısını kaldırması ne yazık ki mümkün değil.

MYK genel olarak bu çerçevede Türkiye'nin tablosunu değerlendirmeye devam ediyor. Parlamento çalışmalarında da etkin bir muhalefet görevini yerine getireceğiz.

SORU-CEVAP

* Olağanüstü kurultay talebi...

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