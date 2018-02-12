3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri yapılan CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİNİ DELEN ÖZKAN MYK'DA

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden sorumlu oldu. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almıyordu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü oldu. Dış İlişkiler'e Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından, Gamze İlgezdi Halklar İlişkilerden, Aykut Erdoğdu Ekonomi Politikalarından, Gülüzar Karaca Doğa Haklarından, Seyit Torun Yerel Yönetimlerden sorumlu olacak.

GENEL SEKRETER AKİF HAMZAÇEBİ

Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi. Sosyal Politikalardan Faik Öztrak, İnsan Haklarından Tekin Bingöl sorumlu olacak.

CHP'nin yeni MYK'sı:

ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel



Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan



Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel



Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz



Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca



Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu



Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık



Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi



Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek



İdari ve Mali İşler – Haluk Koç



İnsan Hakları – Tekin Bingöl



İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba



İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak



Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz



Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan



Sosyal Politikalar – Faik Öztrak



Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun



Genel Sekreter – M. Akif Hamzaçebi

YENİ MYK '5 SORUN'A GÖRE

Kürt sorunu, demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika olarak tanımlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı da buna göre oluşturduğu belirtildi.

ESKİ MYK'DAN 9 İSİM YER ALDI

Yeni MYK'de, partinin önceki MYK'sinden 9 isim yer aldı.

Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mevcut görevlerini sürdürecek.

Yeni MYK'de, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yadımcılığını yürüten Lale Karabıyık'a Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu olan Tekin Bingöl'e ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 9'UNCU MYK'SI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı bu MYK, 22-23 Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa ilk kez seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana çalışacağı 9'uncu yönetim kurulu olacak.

33. Olağan Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun atadığı MYK'de, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın etkisi bulunuyordu. Ancak bir süre sonra Sav ile ters düşen Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2010'da MYK'de revizyona gitmişti.

16 ismi MYK dışında bırakan Kılıçdaroğlu, örgütü ise daha sonraki MYK'lerde sürekli görev alan Gürsel Tekin'e emanet etmişti.

Olağanüstü kurultay çağrısını 18 Aralık 2010'da yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni PM'nin sonrasında MYK'de köklü değişikliğe gitmişti.

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