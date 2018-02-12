3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri yapılan CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ANAHTAR LİSTESİNİ DELEN ÖZKAN MYK'DA
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden sorumlu oldu. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almıyordu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü oldu. Dış İlişkiler'e Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından, Gamze İlgezdi Halklar İlişkilerden, Aykut Erdoğdu Ekonomi Politikalarından, Gülüzar Karaca Doğa Haklarından, Seyit Torun Yerel Yönetimlerden sorumlu olacak.
GENEL SEKRETER AKİF HAMZAÇEBİ
Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi. Sosyal Politikalardan Faik Öztrak, İnsan Haklarından Tekin Bingöl sorumlu olacak.
CHP'nin yeni MYK'sı:
ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler – Haluk Koç
İnsan Hakları – Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan
Sosyal Politikalar – Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun
Genel Sekreter – M. Akif Hamzaçebi
YENİ MYK '5 SORUN'A GÖRE
Kürt sorunu, demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika olarak tanımlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı da buna göre oluşturduğu belirtildi.
ESKİ MYK'DAN 9 İSİM YER ALDI
Yeni MYK'de, partinin önceki MYK'sinden 9 isim yer aldı.
Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek.
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mevcut görevlerini sürdürecek.
Yeni MYK'de, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yadımcılığını yürüten Lale Karabıyık'a Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu olan Tekin Bingöl'e ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 9'UNCU MYK'SI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı bu MYK, 22-23 Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa ilk kez seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana çalışacağı 9'uncu yönetim kurulu olacak.
33. Olağan Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun atadığı MYK'de, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın etkisi bulunuyordu. Ancak bir süre sonra Sav ile ters düşen Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2010'da MYK'de revizyona gitmişti.
16 ismi MYK dışında bırakan Kılıçdaroğlu, örgütü ise daha sonraki MYK'lerde sürekli görev alan Gürsel Tekin'e emanet etmişti.
Olağanüstü kurultay çağrısını 18 Aralık 2010'da yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni PM'nin sonrasında MYK'de köklü değişikliğe gitmişti.
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