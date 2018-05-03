CHP'de cumhurbaşkanı adayı konusunda adı ön plana çıkan Muharrem İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

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