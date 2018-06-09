CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de yayınlanan 'Seçime Doğru programında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.
"UZAY ÜSSÜNDE OLMAYI HAYAL ETMELERİNİ İSTİYORUM"
Muharrem İnce seçim sonuna kadar 106 miting yapmış olacaklarını belirterek,"Toplumun huzur, barış ve gülümsemeye ihtiyacı var. Toplumun huzura ihtiyacı var. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olmayı hayal etmelerini istiyorum. Mizah yoksa siyaset hoyrat olur. Çocuklarımızın geleceği iyi olacak diye bir şey vermeniz lazım, onu yapmaya çalışıyorum." dedi.
"DAVUL ZURNA İLE OPERASYON OLUR MU?"
İnce, Kandil'e yapılacak olası bir operasyona ilişkin, "Davulla zurnayla operasyonun yapılacağının duyurulması yanlış, bu sıcak siyasetin bir parçası olur. İkincisi Kandil sınırımıza 110 kilometre uzaklıkta, boyu da güneye doğru 30 kilometre, genişliği de 5 kilometre. Korkunç bir coğrafya. ABD’nin helikopterleri iniyor, kalkıyor orada. Hemen batısı İran. Yani siz İran’la anlaşmadan, ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı herkes biliyor. Seçim öncesinde yok operasyondu, yapıyorduk, yapamayacaklar göreceksiniz. Ama bunu siyasette kullanmaları orduyu da küçük düşürür, devleti de küçük düşürür. Sen seçimde iki fazla alacaksın diye orduyu yıpratma, ortalık yerde bunları konuşma. Operasyon yapacaksın da, seçime 48 saat kala yapacaksın da neden bir ay öncesinden duyuruyorsun. Derdin operasyon yapmak mı sandıkta oy almak mı?" dedi.
"85 KLASÖR DEDİKLERİNE BAKMAYIN, 27 KLASÖR VAR"
İnce, Gülen'in iade talebi tartışmalarına ilişkin, "Ben usulüne uygun istemedi dedim hükümet, 'Hayır istedik' dediler. Sonra 'gelsin incelesin dosyaları' dediler. 'Ben bir heyet gönderirim onlar incelerler' dedim. 1 hafta cevap vermediler sonra inceledi arkadaşlarımız. 120-125 klasör 85 klasör gibi laflar ettiler, arkadaşlarım 27 klasör dediler. Her klasörden 3 nüsha yapılmış dolayısıyla 85 klasör dediklerine bakmayın 27 var. İki, iade talebiyle ilgili 7 dosya var. 7 dosyanın dördü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili. Mesela biri Selam Tevhit davası. Selam Tevhit davası dosyanın Adalet Bakanlığı’na gelişi 28 Ocak 2016. Yani 15 Temmuz 2016’yı düşünürseniz henüz 15 Temmuz olmamış. 6 ay bu dosya beklemiş gönderilmemiş ABD’ye. 15 Temmuz olmuş 4 gün sonra gönderilmiş. Ocak ayından Fetullah Gülen’in iade talebi bakanlığa gelmiş, bakanlık neden bunu ABD’ye göndermemiş. Bu 6 ay bekleme emrine Erdoğan mı vermiş, Adalet Bakanı mı vermiş ne olmuş?" diye konuştu.
İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"BU DOSYALARI 6-7 AY NEDEN BEKLETTİNİZ"
Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Siz kendinizi ABD’nin yerine koyun. Bu 7 dosyadan bazılarında suç tarihini 2011’den başlatıyor. Oysa 2012 yılında AK Partili bazı milletvekilleri Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiler ve bu fotoğraflar basında yayınlandı. Suç tarihini 2011’den başlatırsanız 2012 yılında milletvekilleri ziyarete giderse Gülen’i ve bu kişileri yargılamak yerine yeniden milletvekili adayı yaparsanız. ABD makamları size inanır mı? İnanmaz. Sorum net, bu dosyaları 6-7 ay neden beklettiniz. Kim emir verdi? ABD kesin delil istiyor."
"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EMEKLİ EDERM"
İnce, Apolet sökme tartışmasına dair, "Orada Erdoğan bayrağı övmüyor. Siyasi rakibi Muharrem İnce'yi eleştiriyor, Paşa da alkışlıyor. Biz Balkanları askerlerin siyasete girmesinden dolayı kaybettik. Sözümün arkasındayım, Cumhurbaşkanı olunca emekli ederim. Erdoğan'ı alkışlaması beni yuhalaması demektir. O paşaların hakkını ben çok savundum. Türk ordusuna nasıl sahip çıktığımı çok iyi bilirler. Sahip çıkılması gerekiyorsa sahip çıkarım." değerlendirmesinde bulundu.
"KAZANIRSAN BİR GÜNDE DOLARIN DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM"
"1. turda kazanacağız. Ben stratejiyi 1. turda kazanmak için kuruyorum." diyen İnce, "Ben Millet İttifakı'nın çoğunlukla ilgili bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Meclis'te çoğunluk olmasa da uzlaşmayla çalışacağım. Kazanırsam bir günde doların düşeceğine inanıyorum. Topyekün bir kalkınmadan bahsediyorum. Sarayı, köprüyü neden yıkayım, zihniyeti yıkacağım. Sanayimiz atıl, tarımımız atıl, denizlerimiz atıl. Bunları ekonmiye kazandıracağız. Devlet yönetimi kıraathane açacak kekler bedava diyor. Atanamamış öğretmenleri, sağlıkçıları atama gibi bir dertleri yok. İşsizlere iş bulmak gibi bir dertleri yok." ifadesini kullandı.
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