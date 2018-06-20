CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal rahatsızlığının ardından ilk kez konuştu. Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ile bir araya geldi. Gül'e nasihat veren Baykal, "Sen artık kişiye ait olmaktan çıktın millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun" dedi.

Tedavisine devam edilen Deniz Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı ile sohbet etti.

İsmail Hakkı Gül'e siyaset hakkında nasihat veren Baykal, "En eski siyasetçiyle en genç siyasetçi olarak bir araya gelmemizi, değerlendirmeyi, dinlemeyi istedi. Çok memnun oldum. Senin ufkun artık kişiye ait olmaktan çıktı millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun. Devlete karşı sorumlusun. Kendini buna hazırlayacaksın. Bu zorunluluk duygusu içerisinde olacaksın. Kendini buna hazırlamalısın" dedi.

CHP'NİN EN GENÇ ADAYI BAYKAL İLE BULUŞTU

CHP'nin en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüştü. Gül, Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi" dedi.

Habertürk TV'de Ömer Topsakal'a konuşan İsmail Hakkı Gül, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve siyasetteki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

"Yoğun bir başlangıç oldu. Beklemiyordum" diyen İsmail Hakkı Gül, Baykal'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Sağlık durumu günden güne çok iyi gidiyor. Kendisi de önümüzdeki Cumhurbaşknlığı seçiminde aramızda olmayı istedi. Bizi desteklemesi güzeldi. Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi" diye konuştu.

"ONUNLA OLMAK GURUR VERİCİ"

Deniz Baykal'ın tecrübesinden faydalanmak istediğini belirten Gül, "Kendisi 45 yıllık bir siyasetçi. CHP'nin 2. kurucusu diye biliyor. Benim rol modellerimi seçmemde yardımcı oluyıor. Onunla konuşmak ayrı bir tecrübe kazandırdı. Tecrübesinden her zaman yararlanabileceğimi söyledi. Onunla birlikte olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Bir şekilde siyasete girmeyi planlıyordum" diyen Gül, "Babam 2 kere milletvekili adayı oldu, belediye başkanlığı yaptı. Çıkan yasadan en çok ben yararlandım, istediğimi aldım. Küçük ama çok büyük bir adım attım. İnşallah Meclis'e girerim" dedi.

"SİYASETTE DAHA DA İLERLEMEK İSTİYORUM"

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Gül şunları söyledi:

"Seçim çalışmalarım, milletvekili aday arkadaşlarım yerime yürütüyorlar. Bir yandan okul bir yandan oseçim çalışmaları sürüyor. Seçilirsem okul devam edecek. Siyasete girdik, daha ilerleriyi düşünüyoruz. Hayalim, kendimi rüzgara göre yönlendirmeyip, hedeflerime yönelik ilerleyeceğim." Arkadaşlarını 18 yaşında olduğuna inandıramadığını vurgulayan Gül, "Şaşırdılar ama gururlanıyorlar. Onlara siyaseti gösteriyorum. Onları siyasete yaklaştırdığımı gösteriyorum" dedi.