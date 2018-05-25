24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi seçime katılacak partiler seçim beyannamelerini açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, gözler CHP ve MHP'ye çevrildi.
24 Haziran seçimlerine katılacak partiler, milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesinin ardından, seçim beyannamelerini açıklamaya başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan dün (24 Mayıs 2018) AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı. Erdoğan, güçlü uluslararası ilişkiler ve demokraside "üst lig" hedefini vurgularken, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 gösterge müjdesini paylaştı.
CHP DE SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR
AK Parti'nin ardından CHP de seçim beyannamesini hazırladı. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre, CHP'nin seçim beyannamesi ekonomi ağırlıklı olacak. İstihdama vurgu yapılan seçim beyannamesinde eğitim, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve dış politika başlıkları üzerine yoğunlaşılacak.
Asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı belirtilen seçim beyannamesinde emekli ve çiftçilere yönelik de müjdeler bulunuyor. Çiftçiye mazotun litresini 3 TL'den vermeyi planlayan CHP, emeklilere de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da birer maaş ikramiye vermeyi hedefliyor.
CHP'nin seçim beyannamesi yarın Ankara Marriot Otel'de saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda açıklanacak.
CHP'NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDU
CHP'nin 24 Haziran genel seçimlerinde kullanacağı slogan "Millet için geliyoruz" olarak belirlendi.
Partinin açıklanan görsel iletişim kılavuzunda, seçimlerde kullanılacak logo, genel başkan fotoğrafları, araç giydirmeleri ve broşürlere yer verildi.
Partinin seçim logosu "Artık tamam" olarak belirlenirken, slogan ise "Millet için geliyoruz" olarak duyuruldu.
MHP'DE AF VE EKONOMİ ÖN PLANDA
CHP ile aynı saatte seçim beyannamesini açıklayacak olan MHP'de af ve ekonomik vaatler öne çıkıyor. Habertürk TV'den Mahir Ünal'ın aktardığı bilgilere göre, seçim beyannamesinde terör suçundan tutuklular haricinde genel af ağırlık kazanıyor.
7 balık altında ekonomik vaatlerini anlatacak olan MHP, yıllık yüzde 7 büyüme hedefi, yılda 700 bin kişiye istihdam, çiftçilerin mazon, gübre gibi ihtiyaçlarından KDV ve ÖTV alınmaması gibi vaatler göze çarpıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yapan MHP, Hilal Kart ile ücretsiz gıda ve erzak alınmasının önünü açacak.
"Yeni sistemle hedef 2023 hedef küresel bir güç" sloganını taşıyan MHP'nin seçim beyannamesi yarın saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıda açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.