Habertürk TV'de yer alan son dakika bilgisine göre; CHP yarın saat 16.00'da kapalı grup toplantısı yapacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in yarın saat 13.00'da bir araya geleceği de gelen bilgiler arasında.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER