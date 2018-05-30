BMW, uzun süredir devam eden çabalarının meyvesini aldı ve Çin'de sürücüsüz otomobil testleri için lisans alan ilk uluslararası marka oldu.

Shangai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Komisyonu Dairesi verdiği lisans sayesinde BMW'nin 7 serisi sedan arabaları için sürücüsüz test imkanı sağladı. BMW tarafından yapılan açıklamada test alanı 5.6 kilometrelik bir alanı kapsıyor. 2 otomobil ile testlere başlayacak olan BMW, aralık ayında bu sayıyı 7'ye çıkaracak.

BMW, 2021 yılında ilk sürücüsüz aracını piyasaya sürmeyi planlıyor. BMW sürücüsüz test arabası filosunu gelecek dönemde, tüm dünyada 80 araca taşımayı planlıyor.

BMW Grubu'nun Çin'de Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Sautter, yaptığı açıklamada, "En yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak otonom sürüş gelişimini titizlikle ilerletecek ve daha güvenli, verimli ve kolay bir ulaşım sistemine katkıda bulunacağız. " dedi.

Mart ayında test lisansları vermeye başlayan Şangay şehri ilk olarak Çin'in elektrikli otomobil girişimi NIO ve devlet şirketi SAIC'e bu hakkın tanımıştı.

Lisans sayesinde otomobil üreticileri, şehrin Jiading bölgesindeki 5.6 kilometrelik bir yolda sürücüsüz araç testlerini yapabiliyorlar.