Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 26’ncı gününde, güneybatıdaki Cinderes ve batıdaki Raco kırsalında şiddetli çatışmalar yaşandı. Cinderes’e bağlı Deviye ve Aksele köylerinin önceki akşam terör örgütü PKK/PYD’den alınmasının ardından, dün de Raco’ya bağlı Kude Köyü’nde kontrol sağlandı. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa’yı hedef alan roketlerin bu köylerden atıldığı belirtiliyor.

Afrin’e giden yolda stratejik öneme sahip Cinderes kırsalındaki köy ve hâkim tepelerde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, bölgedeki savunmayı yaran TSK ve ÖSO birlikleri beldeye yönelik büyük taaruz için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda güney ve batıdan ilerleyen birlikler Cinderes’i kıskaca aldı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre bölgede mayın temizliği yapan birlikler, PYD’nin elindeki önemli yerleşim yerlerinden biri olan Cinderes’in kapısına dayandı. Yerel kaynaklar, Cinderes’te meskûn mahal operasyonuna her an başlanabileceğini, beldenin alınmasıyla dağlık alanlardaki terör noktalarına giden mühimmat ve silahın sevkiyatının duracağını bildirdi. Şehir içi operasyonlarda deneyimli olan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin de katılmasının planlandığı operasyonla, örgüte ağır darbe vurulması amaçlanıyor. Karadan ilerleyen özel birliklere, Hatay sınırında konuşlu topçu birlikleri, tanklar ve F-16’lar terör hedeflerini vurarak destek veriyor.

İDLİB YOLU AÇILDI

TSK ve ÖSO’nun Afrin’in güneybatısından ilerlemesiyle İdlib-Afrin arasındaki yol da açıldı. Afrin’in kuzeydoğusundaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleşmesi için ilerleyen birlikler, Sarancık Köyü’nde tamamen kontrolü sağladı. Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör hedefleri de Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.

Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası Köyü’ne Küçük Darmık Dağı’ndaki tünellerden sızmaya çalışan PKK/PYD’li bir grup ise tespit edilerek püskürtüldü. Çatışmalarda 13 PYD militanının öldüğü bilgisi verildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi. Öte yandan ÖSO’ya bağlı 9 grubun, teröristlerin ikmal hattı ve kaçış yolu olarak kullandıkları Tel Rıfat yolunu kapatmak için güçbirliği yaptığı öğrenildi.

BURSEYA DAĞI’NDA PATLAYICI TEMİZLİĞİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan Burseya Dağı’nda örgüt mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce temizleniyor.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının yaklaşık 4 yıl boyunca işgal ettiği beton blok ve tünellerle adeta kaleye dönüştürülen dağda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), özel eğitimli köpeklerle aralıksız çalışıyor.

Aralarında anti-tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, arama-tarama çalışmaları sırasında patlayıcı tespit dedektörleri ve sinyal kesici jammer da kullanıyor. Dağın farklı noktalarına tuzaklandığı belirlenen patlayıcılar, bölge güvenliği sağlandıktan sonra kontrollü olarak infilak ettiriliyor.

KULLANIMI YASAK MAYINLAR BULUNDU

Afrin’de alınan bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Mayınlar, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor.

İHA’LARA KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi ele geçirildi. Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti. Teröristlerce kazılan sığınakların, özellikle insansız hava araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

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