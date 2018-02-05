Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. Toplantıda, meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı. AA'nın haberine göre, seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi.
Çorum Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığı'na seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.
Çorum Belediye Başkanlığı'na layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.
Yaklaşık 9 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, şunları söyledi:
"İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hayırlı olsun."
Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Gül, başkanlığa vekalet eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.
ZEKİ GÜL KİMDİR?
1962 yılında Çorum Alaca’da dünyaya geldi. İlk ve orta derece eğitimini Alaca’da tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans programlarını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yaptı. Gül, çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Vakıf yöneticiliği ve Eğitim-Bir-Sen’in Alaca ilçesi kurucu başkanlığı ile birlikte yerel bir gazetede üç yıl köşe yazarlığı ve fahri muhabirliğini icra etti. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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