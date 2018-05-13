Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Çorum, mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayıyla turist getirmeye çalışacak. Hattuşaş gibi dünya çapında tarihi eseri olan Çorum’a, mezarlıkta ağlayan kız efsanesiyle turist çekme projesi bakanlığa sunulacak.
Yaklaşık üç haftadır mezarlıkta geceleri ağlayan kız hikâyesiyle medyanın gündemine oturan Çorum, Türkiye'nin dikkatini topladı. Ağlayan kızı bulmak için çevre illerden Çorum Ulu Mezarlığı'na gelenler, şehirde bir turizm hareketi başlattı. Mezarlıktaki kız önceki gün bulunsa da sosyal medyanın gündeminde olması İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi.
Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan il kültür turizm müdürlüğü, bu efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikâyeleştirecek. Çorum İl Kültür Turizm Vekili Ömer Arslan, "Efsanelerin turizme katkısı var. Biz de ilimize tanıtımda kullanmak için bir efsane araştırırken bir anda bu konu gelişti" dedi.
"SOSYAL MEDYANIN YAZDIĞI HİKAYELERDEN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ"
Arslan, "Ağlayan kızı gerçek kimliğiyle öne çıkarmayacağız. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" diye konuştu.
Arslan, dünya kültür mirasının 9 değerinden biri olan Hattuşaş'ın da Çorum'da yer aldığını sözlerine ekledi.
"BU YIL TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"
Hattuşaş'ın ciddi turist çektiğini belirten Arslan, 2012'de 250 bin turist geldiğini kaydetti. Arslan, "Bu sayıda gerileme yaşamıştık. Geçen yıl toparlanma başladı. Bu yıl ise tüm zamanların rekorunu kıracağız" ifadelerini kullandı. Bu yıl 350 bin turistin Çorum'u ziyaret edeceğini öngördüklerini anlatan Arslan, bunu ilk üç aylık verilerin de doğruladığını kaydetti.
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