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Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen kişi için görevliler, 5 gün art arda gittiği mezarlığa bir daha uğramayan genç kız için seferber oldu. Genç kızı bulabilmek için Çorum Belediyesi, ağaca kamera yerleştirdi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.