Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

İspanyol devi, Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun transferi için 105 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

Serie A deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, yılda 30 milyon euro kazanacak.

Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer olurken şu sözlerle veda etti:

"Real Madrid'de ve Madrid'de geçirdiğim yıllar, muhtemelen hayatımın en mutlu yıllarıydı.

Kulübe, taraftarlara, ve şehire ayrı ayrı teşekkür etmem gerekiyor. Ancak hayatımda yeni bir sayfa açma zamanı, taraftarlarımızdan beni anlamalarını rica ediyorum.

9 harika yıl, 9 eşsiz yıldı. Benim için heyecan verici olduğu kadar aynı zamanda zordu. Çünkü Real Madrid, beklentinin çok yüksek olduğu bir kulüp.

Sahada ve soyunma odasında müthiş arkadaşlıklarım oldu. 5 yılda, üç tanesi üst üste olmak üzere 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadık.

Real Madrid benim kalibimi, ailemi kazandı. Kulübe, başkana, yöneticilere, takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine ve tüm diğer çalışanlara teşekkür ederim.

İlk kez 9 yıl önce stadımızda söylediğim gibi: Yaşasın Madrid!"