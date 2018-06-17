Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı adayları için belirlediği 10 dakikalık propaganda konuşması hakkını kullandı.

İşte Perinçek'in açıklamaları:

Değerli Vatandaşlarımız,

Sizleri umutla, güvenle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiyemiz çetin bir döneme girmiştir. Önümüzde ekonomik zorluklar var, dış tehditler var. Bu ülke, artık Amerika’nın dayattığı sistemle yaşayamaz. Bizi borca batırdılar. Devlet borçlu, millet borçlu. Borçlanma ekonomisi iflas etmiştir.

Siyasal sistemlerine gelince, iktidar ve muhalefetiyle çaresizler. Sizleri balonlarla, süslü bayraklarla, anketlerle ve içi boş vaatlerle aldatmaktan başka marifetleri kalmamıştır. Çıkmazda olan, Amerika’nın kurduğu sistemdir. Türkiye, buradan Atatürk Yoluna girerek çıkacaktır.

Değerli vatandaşlarım,

Vatan Partisi’nin zamanı gelmiştir. Zorlukların üstesinden geliriz. Ergenekon destanımızdaki gibi kayaları yarar çıkarız. Yaparız dedik mi yaparız. Daha hükümet olmadan, devletin yapamadığı işleri başardık.

Birincisi, Vatan Partisi olarak Silivri Duvarlarını yıktık.

O duvarlara üç kez 100 bin insanımızla dayandık. Türk Ordusunun bileklerine vurulan kelepçeyi kırdık. Komutanlarımızı esaretten kurtardık. Ergenekon mahkemelerinde ilk sözümüz şu olmuştu: “Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar, Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır.” Bizim kaldığımız hücrelerde şimdi bizi mahkum etmeye kalkan FETÖ savcıları ve yargıçları yatıyor.

Ergenekon tertiplerini bozguna uğrattığımız için, FETÖ örgütlenmesi, devletin içinden temizleniyor. Yine Türk Ordusuna kurulan kumpasa son verdiğimiz için, Mehmetçik PKK’nın üzerine yürüyor.

İkincisi, Ermeni Soykırımı yalanını yerle bir ettik. Büyük Devlet adamı Rauf Denktaş’la birlikte on binlerce insanımızı seferber ettik. Lozan’da hapis tehditlerini hiçe saydık. Berlin’de Alman polisinin “konuşamazsın” tebligatını yere attık ve çiğnedik. Avrupa meydanlarında “Bizi soykırımcı bir millet ilan edemezsiniz, bizi diz üstü çökertemezsiniz.” diyerek, Türkiye düşmanlarına meydan okuduk. Biz onları diz üstü çökerttik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde üst üste üç kez dava kazandık. 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenemeyeceğini mahkeme kararlarına yazdırdık. İşimiz bitmedi. Şimdi soykırım yalanını Avrupa’da okul kitaplarından sildireceğiz. Milletimizden yetki istiyoruz.

Üçüncüsü, Değerli Vatandaşlarım, tehdit dinlemedik, baskı dinlemedik, işçimizin ve çiftçimizin alın terine sahip çıktık. En başından beri özelleştirmeye karşı mücadele eden tek partiyiz. Maden ocaklarında, kömür yataklarında, tekellerde, şeker fabrikalarında, Sümerbank’ta, Telekom’da, Şişe Cam'da, Yatağan’da, Yeniköy’de, SEKA’da, işçimizle omuz omuza verdik. Sendika özgürlüğü, iş güvenliği ve insanca yaşam mücadelesinde her zaman en önde olduk. Taşeron işçilerimizi örgütledik. Trakya’dan Fırtına Deresi’ne, Ege ve Anadolu bozkırından Diyarbakır’ın Bismiline kadar köylülerimiz bizi mücadele içinde tanıdı. Bu sistemin yöneticileri, “Köylünün ülkenin sırtında kamburdur” dediler. Karşılarına dikildik, “Köylü memleketin efendisidir” diyoruz. İran’la görüşüyoruz. Mazotu traktörün deposuna litresi 2 liradan dolduracağız.

Kamu emekçimiz, grevli toplu sözleşmeli sendika mücadelesinde Vatan Partisi’ni her zaman omuz başında gördü.

Biz emekçimize boş vaatlerde bulunmuyoruz. Emekçilere hükümet olmayı vaat ediyoruz. İşçi, çiftçi ve kamu çalışanlarımız, Vatan Partisi listelerinde en ön sıralardadır.

Değerli emekçiler,

İktidarı emek sömürücülerine bırakılacak bir makam değildir, onlardan ekmek dilenmeye son diyoruz. Ayaklar baş olacak, milletin iktidarını kuracağız. Herkes iş sahibi olacak. Üretenler hükümet olacak. Sizleri göreve çağırıyoruz.

Dördüncüsü, Suriye, İran, Rusya ve Çin hükümetleriyle görüşmeler yapıyoruz. Türkiye’nin güvenliği ve ekonomisi için işbirliği koşullarını oluşturduk. Rusya kapısını açacağız diye Antalya’da söz verdik. Sözümüzü tuttuk. Devlet nasıl yönetilir, güvenlik nasıl sağlanır, üreticimizin ve turizmcilerimizin önü nasıl açılır, daha iktidar olmadan neler yapabileceğimizi gösterdik.

Beşincisi, AKP iktidarı ve CHP, Amerika’nın dayattığı Kürt açılımına boyun eğmişlerdi. Tek başımıza mücadele ettik. Bölücü açılımını bitirdik. Böylece askerimiz, polisimiz ve köy korucumuz, PKK’yı hendeklere gömdü, Fırat Kalkanıyla Amerikan-İsrail koridorunu yardı ve en son Afrin’e girdi. İlan ediyoruz; Irak, İran ve Suriye ile işbirliği yaparak, PKK’ya üç ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz.

Altıncısı, 15 Temmuz gecesi, iktidarın bocaladığı ve muhalefetin saklandığı koşullarda, televizyonlara çıktık ve Türk Ordusunu göreve çağırdık. O gece dengeleri değiştirdik. Vatan Partisi’nin kararlı ve cesur tutumu, FETÖ darbesinin bastırılmasında belirleyici olmuştur.

Yedincisi, Atatürk gençliği yetiştirdik. Bugün Türkiyemizi emanet edeceğimiz bir gençliğimiz var. O nedenle geleceğimize güvenle bakıyoruz.

Değerli Vatandaşlarımız,

Milletvekili aday listelerimizin en başında Türkiye Gençlik önderleri var. Onları tanıyorsunuz, yüzbinlerce genci ayağa kaldırdılar. 19 Mayıslarda, 29 Ekimlerde hep onlar vardı. Bölücüleri etkisiz kıldılar. Üniversitelerimize huzur getirdiler.

Meclisi gençleştireceğiz. Hükümeti gençleştireceğiz. Türkiyemizi Mustafa Kemal gençliğiyle çağdaş uygarlığa ulaştırmak için sizlerden yetki istiyoruz.

Değerli Vatandaşlarımız,

Kimsenin cesaret edemediği işleri başardık. Daha devlet olmadan, ancak devletin yapabileceği işleri yaptık. Zorlukların üstüne üstüne yürüdük. Herkes olmaz diyordu, biz olmazları olur yaptık.

İşte şimdi bu başarılarımızı, tecrübemizde, kadro birikimimizde, cesaretimizde sizin değerlendirmenize başvuruyoruz ve siz büyük milletimizden yetki istiyoruz.

Çalışkan Türk Milleti,

Türkiye’nin önünde tek çözüm var. Üreten ve birleşen Türkiye’yi kuracağız. Sıcak para komisyoncularının iktidarı, sanayicimizi ve tüccarımızı kenarlara itti. Kaynaklar vurguna, ranta ve faize aktı. Yolsuzluk mahkemeleri kurarak, gasp edilen kaynakları millete kazandıracağız.

Vatan Partisi iktidarında kaynakları yatırıma ve üretime yönlendireceğiz. Her boydan sanayicimizin önünü açacağız. Kaynakları iktidar mafyasına değil, verimliliğe yönelten bir hukuk düzeni kuracağız. Üreten kazanacak. Nitelikli emek ve çağdaş Türkiye için, Eğitim seferberliği planlıyoruz. Artık borcun borçla çevrilmesi devri bitti. Vatan Partisi’nin Üretim Ekonomisi Türkiye’nin biricik çıkış yoludur.

Herkese iş, üreten millet. Teröre son, güçlü devlet. Bölünme devri bitti. Vatanımızı ve milletimizi birleştiriyoruz. Kürdümüzü bağrımıza basacağız. Türk de biziz Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Amerikan ve İsrail planları karşısında kaya gibiyiz.

Türk Ordusunun emir komuta birliğini sağlayacağız. Askeri okulları ve askeri hastaneleri açacağız. İncirlik Üssümüzü ABD uçağına kapatıyoruz. Kahraman ordumuzu yönetecek kahraman bir hükümet kuracağız.

Yolumuz, Atatürk’ün yoludur. Arslanlı Yol’da çelenk koymak için değil, Atatürk’ün hükümetini kurmak için yürüyoruz. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi Atatürk’ün Çankaya'sından yöneteceğiz. Padişahçı değil, Cumhuriyetçiyiz. Amerikancı ve NATO'cu değil, Milliyetçiyiz. Vurguncu değil, halkçıyız. Neoliberal değil, devletçiyiz. Tarikatçı değil, aydınlanmacıyız. Sistem yanlısı değil, devrimciyiz.

Sevgili Vatandaşlarım,

Halkı zenginleştiren planlı ve karma ekonomi, Türkiyemiz için biricik çözümdür. Borç dilenenlerin hükümet devri bitti. Üretenlerin hükümetini kuracağız. İşçi, çiftçi, esnaf, zanaatkâr, kamu emekçisi, sanayici ve tüccarın Milli Hükümetini kuracağız. Devlet, üreteni teşvik edecek, sanayimizi ve pazarlarımızı koruyacak, tarımı destekleyecek, çarşılara şenlik gelecek.

Çalışana gün doğacak. Güneş üreticiye gülecek. Güneş doğudan doğacak.

Değerli halkımız, krizden korkmuyoruz. Bu krizden büyük kararla, büyük çözümle çıkacağız. Atatürk gibi olacağız. Atatürk gibi yapacağız. Milletimize güveniyoruz. Vatan Partimize güveniyoruz.

Sizleri yürekten duygularla ve saygıyla selamlıyoruz.

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