Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Bir yerde niyet, inanç var ise imkanda mutlaka bulunur. Türkiye Sırbistan arasında güçlü bir irade var. Son dönemlerdeki başarılarımız bu iradenin yansımasını oluşturuyor. İki ülke olarak iş birliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Sırbistan bizim için hem dost hem de kilit ülkedir. İş adamalrına önemli görevler düşüyor. Sırbistan yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor.

Sayın cumhurbaşkanı firmalarımzıa destek olmanın yanında onların sıkıntılarıyla da ilgileniyor. Türkiye son 16 yıldır süren güven ortamı ile devamlı büyüyen bir ülkedir. Bugün Tirkiye GSMH bakımından dünyanın 7'nci büyük ekonomisidir. Bu yıl kamu ve özel sektör yarıtımlarının tutarı tarihimizde ilk defa 1 trilyonu aşıyıor. Tüm bunları yaparken bir taraftan da ülkemizin alt yapısını düzenliyor, gelecek asra damgasını vuracak projeleri hayata geçiriyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temellerini attık. 29 Ekim Cymhuriyet Bayramı'nda 3. Havalimanı'nın ilk etabını açacağız. Yeni havalimanı bbitti bittiyor. Bazı ülkeler bunu hazmedemiyor. Çalışsalar onların da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra yatırım hamlelerini hızlandıraark sürdüreceğiz. Belgrad Saraybosna otoyolu projesini bir dostluk projesi olarak görüyoruz. İlgili makamlarımzı Sırbistan Bosna Hersek'ten muhatapları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje kısa sürede hayata geçtiğinde bölgesel barışa da katkı sağlayacaktır. İki ülkenin cumhurbaşkanları olarak siz iş adamlarının önünü açmak için gereken her desteği vermeye hazırız. Sizden ricam yatırımlara devam" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER