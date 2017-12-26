Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın Çad'da yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
"Ufak ufak hibeler veriyorlar ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi, hala böyle sömürmeye devam ediyorlar. Afrika küllerinden doğacak. İş adamlarımız tekstilden tarım ve hayvancılığa, sağlıktan turizme kadar bir çok alanı şu an temsil ediyorlar. Devletlerin yönetimi cepteki hazır parayla olmaz. Yeni kaynaklar üretmeyle olur. Biz geldiğimizde batmış bitmiş bir Türkiye vardı. Şu anda bambaşka bir Türkiye var."
"ÇAD'LA 7 ANLAŞMA İMZALADIK"
"Bütün bu petrol kaynaklarını malum kişiler kullanmasın. Bu ülkenin evlatlarını bunu kardeşleriyle birlikte yapsın. İlişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutunda yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü ziyaretimiz gayet başarılı geçti. 7 anlaşma imzalandı, hayırlı olsun. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve yatırımların korunma anlaşmasını bugün imzaladık."
"BİZ DAMDAN DÜŞTÜK, DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN DAMDAN DÜŞEN ANLAR"
"Çad, bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir. 15 yıl önce Afrika'da bizim 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 39 büyükelçiliğimiz var. Bu sayıyı yeterli bulmuyoruz. Dışişleri Bakanlığımız 41 diyor. Çad'ın daha da kalkınması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Terörün ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Biz teröre çok kurban verdik. Biz damdan düştük, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Gerisi anlamaz."
"Terör asla uyumaz bunu biliniz. Onun için dik duracağız, yolumuza öyle devam edeceğiz. G5 zirvesi bu bakımdan Afrika'da önemliydi. Bizim Afrika'ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Tüm ilişkilerimizde saygıyı, sevgiyi temel alıyoruz. Buradan da Tunus'a geçiyoruz. Orada da aynı görüşmeleri yapacağız, aynı mesajları vereceğiz. Gönül bağının olmadığı, sadece çıkar bağında kalan bir münasebet bizim tarzımız değil."
"Kardeşimle özellikle siyasi, ekonomik, ticaret alanında görüşmeler yaptık. Daha sonra bunu heyetler arasında devam ettirdik. Çadlı öğrenciler bize gelsin, biz onlara gereken eğitimi verelim. Bizden de gençleri buraya gönderelim, onlar da dil eğitimi alsın. Maarif Okullarında eğitim gören Çadlı öğrencileri kendi öğrencilerimizden ayrı tutmayacağımızı bilmenizi isterim."
"Afrika ile Osmanlı Devleti dönemindeki yakın ilişkilerimizi güçlendirme kararındayız. Gelin birlikte kazanalım diyoruz."
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