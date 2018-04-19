Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü. İki lider Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede iki liderin Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini ve Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değindiklerini belirtti.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapıldığını belirten kaynaklar, Erdoğan'ın kimyasal silahların kullanımına Türkiye’nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladığını belirtti.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de

değindikleri kaydedildi.

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