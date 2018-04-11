Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 'Romanlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Esad Kabaklı üstad Burdur'da kaza geçirdi. Az önce ameliyat oldu. Az önce konuştum, dün gecede konuştum. Kendisine, Rabbim şifalar versin." Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık hanım efendiye teşekkür ediyorum. Bernim doğduğum yere götürdüler. Biz Ateşspor'duk, onlar Erukspor'du. Hep yenerdik onları. O tabloyla 11, 12 yaşıma döndüm. Oradan sadece doktor çıkmıyor, cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Fransa'nın, Almanya'nın yaptıklarına. Bunlar medeniyiz diye geçinirler ancak medeniyetle alakaları yoktur, bunu böyle bilin. Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Burada milletin evinde buluşmaktan gurur duyuyorum. Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor. İnsan yanlış yollara sapma eyilimi olan bir varlıktır. Mesele ruhtan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor. İçeriye girerken bazı sanatçılarımızı da gördüm, şimdi burada yok. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşaallah. Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır. Hayatımız boyunca yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İBB'den bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk. Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi fransız kalmayacağız. Serkan'da klarnetin virtüözüdür. Serkan klarnetin yanında mı? Buraya geliyorsun klarnetin yanında değil. Az öncede ifade edildi, iskan kanunu değiştirdik ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009 sonunda 36 ilinde federasyonların katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Roman kardeşlerim devletin en üst düzeyiyle sorunlarını tartıştılar. Nefret suçlaması işleyenlerin cezası artırılmıştır. Roman federasyonlarına sesleniyorum, dil çalışmalarına yoğunlaşın. Bu dil faaliyetleri sizlerin bütünleşmesini sağlayacaktır. Siroma adıyla yürütülen projeyle 12 ildeki Roman vatandaşlarımızın sağlık, eğitim alanındaki ihtiyaçları gideriliyor." dedi.

"BAY KEMAL, BEN ROMAN KARDEŞLERİMİN ARASINDA DOĞDUM, BÜYÜDÜM"

Kılıçdaroğlu'nun Romanlar Günü buluşmasına değinen Erdoğan, "Her ne kadar birileri Romanları, sadece Romanlar Günü'nde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da, sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, 'ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor' Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim. Biz ülkeyi demokrasi ve ekonomide geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"YETER Kİ İLK ADIMI ATIN, GERİSİ ÇOK KOLAY"

Romanlara tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Az önce izlediğimiz Kotra'da ben 6-7 yaşıma gittim. Doğru düzgün hizmet alamadıktan sonra şehrin içinde olsan ne yazar, dışında olsan ne yazar. Kentsel dönüşümşle bunu çözmeye devam ediyoruz. Kotra, şimdi değişiyor. Elbette tek tük olumsuz örnekler çıkabilir. Ancak genel olarak memnun ettiğini söyleyebiliriz. Değişen çevre ve şartlar Romanlarımızı etkiliyor. Önemli olan doğanızdaki neşeyi kaybetmeden değişime ayak uydurmaktır. Sizi, siz yapan şeyleri kaybederseniz yok olur gidersiniz. Elbette daha iyi sağlık, eğitim, iş bulacak, daha iyi şartlarda yaşayacaksınız. Ancak Roman olmanın o cazibesinden de vazgeçmeyeceksiniz. Müzik mi yapıyorsunuz, en güzelini yapın. El sanatları ile mi uğraşıyorsunuz, en güzelini yapın. O zaman önünüzdeki engellerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı ve devlet yanınızdadır. Kardeşlerim eğer ben Romanları biraz tanıyorsam, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Yeter ki ilk adımı atın, ilk iradeyi ortaya koyun gerisi çok kolaydır." dedi.

"NEREYE KAÇARSANIZ KAÇIN, 80 TANESİNİ YAKALAYIP GETİRDİK"

2002'den bu yana en büyük kazanımımız bağımsızlığımızı kazanmamız diyen Erdoğan, "Diyeceksiniz ki bağımsız değil miydik? Kağıt üzerinde öyleydik. Afrin'de son durumu aldım. Afrin'de 4 bin 108 teröris etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 338 teröristi etkisiz hale getirdik, yurtiçinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik. İMF'den bağımsız karar alma şansımız var mıydı? Yoktu. İMF'ye 23 milyar dolar borcu ödedik, artık İMF'yebağımlılığımız yok. Güvenlik politikalarımızı bağımsız hayata geçirme şansımız var mıydı? Yoktu. Demokrasi ve ekonıomide zaafiyet vardı. Her ikisini de güçlendirerek yol aldık. Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülke şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan vir ülke. Nereden nereye... Değerli kardeşlerim çalışan sayısı şu anda 28 milyon. Darbecilere, cuntacılara teslim olan bir ülke, sizlerle birlikte darbecileri, cuntacıların karşısına dikilerek sabaha kadar kovan bir ülke. Kosova'dan 6 tane aldık geldik. Gabon'dan 3 tanesini aldık. Nereye giderseniz gidin. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik." ifadelerini kullandı

"EKONOMİMİZE SALDIRANLARA SESLENİYORUM BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ekonomi üzerinden oyun oynanıyor diyen Erdoğan, "Bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl olan sizdeki bu ürek var ya, asıl olan bu. Roman kardeşlerim ceplerinde para olmadan hayat mücadelesi verdiler veriyorlar. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız." şeklinde konuştu.

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