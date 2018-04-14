Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor:

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Son günlerde rejimin kimyasal silahlarla yaptığı bir saldırının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken saatlerde rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu söylenen bir operasyon yapıldı. Bu gece uykusuz geçti, onu takip ettik. Rejimin daha önce yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünelemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum.

Olay sadece kimyasal değil. Konvensiyonel silahlarla bu insanların katbekat fazlası şehit edildi. 2011'de başlayan hadiselerden beri katledilen yüzbinlerce masum sivilin hesabını sorulmalı.

Bay Kemal Hatay'a gidiyor herhalde, gitsin. Biz dalga geçmeyiz takdir de ederiz. Yeter ki gitsinler. Yanına hangi sanatçı almış bakmayız. Yeter ki yanına teröristleri almasın. Adalet çok güzel bir kavram ama adalet yürüyüşü yapayım derken yanına teröristleri alırsan onun adı adalet olmaz atalet olur.

Bu sabah Sayın May ile görüştüm. Bu atılan adımın içeriğini kendileri ile görüştüm. Tabii Rusya - Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce barışa dönük çözüme kavuşmasında kendileri ile konuştum. Biraz sonra Macron ile de görüşeceğim.

"GELİN SİLAHLARIN GELECEĞİNİ MASAYA YATIRALIM"

Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim.

"NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?"

Erdoğan, kongre öncesi Fatih'te kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının yaklaşık 4200 olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

Şimdi Hatay'a falan gitmiş. Hani sanatçılarla dalga geçiyordun. 'O adamın yanında ne işin var' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da? Niye? Hesaba çektiler, 'Yanlış yaptın' dediler. Bu adam aynısını ne zaman yaptı bize? Yenikapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında yanıt verdi. Bay Kemal cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı baskılar neticesinde geleceğini söyledi. Bizim mitingimize leke getirdi. Sonra Yenikapı mitinginin bir barış kardeşlik mitingi olmadığını söyledi. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz.

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