Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda açıklamalar yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik. Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Türm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum. Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok. Bilim insanlarımızdan bu konuda daha çok destek bekliyoruz. Japonya gibi, Türkiye'yi bu işin zirvesine çıkarmakta kararlıyız."
"Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250. Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik. İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı. FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD Tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor. FETÖ falan arkasında olanlar belli, bunu biliyoruz. Siyasi ve ekonomik saldırılara da maruz kaldık, milletimizle bir olduk. Milletimizin büyük kahramanlığı ile 15 Temmuz bertaraf edildi. Yenikapı'da tarihimizin en büyük mitingini yaptık. Siyasette de yepyeni bir kapı açılmıştır. Milli irade tarafından tasdiklenen yönetim değişikliğini 16 Nisan'da hayata geçirdik. 16 Nisan'da gerçekleşen referandum ile kabul edilen yönetim sistemi 3 Kasım 2019'da hayata geçecekti. Biz siyasi hayatımız boyunca seçim süresinin beklenmesinden yana olmuştuk. Türkiye'nin normal gündemiyle geçmesiyle bir sorun olmayacağını düşünüyorduk. Sıkıntılar bize, ülkemize bir bedel ödetecek diye bu adımı atalım dedik. Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyoruz MHP'nin olumlu yaklaşımıyla yaptığı açıklamayla, meseleleri değerlendirdik, arkadaşlarla da yaptığım istişarelerde 24 Haziran'da bu seçimi gerçekleştirelim dedim. Olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Çağrıya icabetle 24 Haziran'da seçim yapılmasında mütabık kaldık. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. YÖK bana bağlı olduğu için hemen bir hafta öteye aldık sınavı. Bu şunu gösteriyor, Başkanlık sistemi seri adımlar atmayı sağlıyor. Ülkemizin önü açılacak. Bu seçimle bürokratik oligarşiyi de yıkma fırsatımız oldu. Geçiş dönemi nedeniyle birçok bürokrat insiyatif almaktan çekinmiştir. Sistemi ite kaka sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimizle erken seçim olmasa da, yeni sistemin hayata geçmesi için iyi oldu. Bu karar birçok senaryoyu da alt üst etti. Biz seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için enerji depolama kararı olarak görüyoruz."
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