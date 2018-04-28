Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

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Erdoğan, "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Önümüzde yeni bir dönem var 24 Haziran. Bu seçimler Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Bu sistemle ilgili tüm altyapımız hazır. Biz hazırız, ama muhalefet adayını hala belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Öyle de olsa, böyle de olsa seçim takvimini ortaya koyduk. Manifestomuz hazır, inşallah İstanbul İl Kongremizde açıklayacağız. Sonra seçim beyannamemizi açıklayacağız. Kadın kollarımız çalmadık kapı bırakmayacak. AK kadınlar her evin kapısını çalar, oraya broşürünü bırakır. Belki de bir kahve bırakır. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir evelallah." dedi.

"Çok bölmeye çalıştılar" diyen Erdoğan, "Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

"SADECE CUMHURBAŞKANLIĞINI DEĞİL, PARLAMENTOYU DA ALMAMIZ LAZIM"

Erdoğan, "Yeni sistemde 600'e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacak. İstanbul neder ise, Türkiye onu der. Şimdi yeni bir yoldayız. Yüzde 48,6 önemli bir başarı ancak AK Parti için hedef daha yüksektir. Ben bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum. Sizlerin çabası İstanbul ve Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim." dedi.

"BAY KEMAL, DİKİLİ AĞACIN VAR MI?"

Muhalefeti eleştiren Erdoğan,"Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor. Nerede, Gezi'de. Bunlar ağaç söktü diyor, biz ağaç söker miyiz ya? Ey Bay Kemal, senin bu ülkede dikili ağacın var mı ya? Belediyelerin de dahil kaç ağacın var söyle. Çanakkale'deki kopukluğu da giderip, Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz. Bunu kim anlatacak, siz anlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMDE KANAL İSTANBUL'UN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul sırada diyen Erdoğan, "Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu bir dünya projesi. Bir Süveyş, Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. İnşallah yeni dönemde inşasına başlayacağız" dedi.

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