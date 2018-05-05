AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor:

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Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamanetoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

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