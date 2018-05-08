Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Anamuhalefet partisi hariç. Partisini yönetmek daha önemli olacak ki, ülkeyi yönetmek için başkasını gösterdi. Partisinin genel başkanlığına bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor."

"CHP, ekonomiden birçok alana kadar vasıf sayılmıştı Bu aday da bu vasıflarla ilişki kuran pek olmadı. Korkarım, Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Nasılsa CHP, seçim kampanyası boyunca bunların hesabını millete verecektir. Burada CHP'ye mi bakacağız, yoksa ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız. Bir aslı var bir de kukla var. Hani Hacivat ile Karagöz oyunlarında sopayı tutan bir kuklacı vardır. Biz şimdi sopanın ucundaki ile mi yoksa kuklacı ile mi uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını verelim çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tip milletimizi eğlendirmeye uğraşıyor. Şu 16 yıldır kendi sikletimizde bir muhalefet bulamadık."

"Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz. "

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