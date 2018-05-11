Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nden önce halka hitap ediyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kongre salonu sizleri almıyor maşaallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük. Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi?"

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