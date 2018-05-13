Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İngiltere ziyareti programından bahseden Erdoğan, "Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz." dedi.
Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"HÜKÜMET OLARAK BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ KESİNLİKLE YOK"
Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı af önerisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin talebi, kendisine ait bir tekliftir. Bizim hükümet olarak böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.
"FALSOSU OLANLARLA YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Seçime girilecek kadrolarda yenileme olup olmayacağı sorulan Erdoğan, "Biz hücre yenilemesini siyasetten başaran bir partiyiz. Eksiklerini güçlendiren, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koyma gayretinde olacağız. Biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Milletvekili sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız bunun hakkını dört dörtlük vermeli. Kimlerin zaafları varsa, kimlerin falsosu olmuşsa onlarla yürümek mümkün değil. Bizim için bu konu çok önemli." dedi.
"BİZE DOKUNANA DOKUNURUZ"
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bize dokunana dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Terör örgütü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Terör koridoru oluşturmaya çalıştıkları bölgeyi kontrol altına aldık, almaya devam edeceğiz. Şu an 10 gözlem noktası elimizin altında, 11, 12 gözlem noktasını da bu hafta içinde bitireceğiz. Bundan sonra da İdlib ile ilgili sorunlar çözülecek. Bizim Münbiç sorunumuz var, Tel Rıfat sorunumuz var. Verdikleri sözü tutarlarsa Münbiç'i PYD'nin terk etmesini istiyoruz. Bölgenin insanları oraya yerleşsin." diye konuştu.
ANNELER GÜNÜ MESAJI
Erdoğan soruların sona ermesinin ardından anneler günü mesajı verdi. Erdoğan, "Anneler gününü kutluyorum. Anneleri olanların annelerinin ayaklarının altlarını öpmesini, cennetin kokusunu almasını tavsiye ediyorum. Rabbim bizi annesiz hayattan korusun" dedi.
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