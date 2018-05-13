Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de katıldığı Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda, " Türkiye'nin operasyonel imkanları ile Birleşik Krallık'ın ekonomik imkanları bir araya gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Gelin katma değeri yüksek ürünleri birlikte üretelim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Erdoğan, "Formun güçlenmesi için destek vermekle yetinmedik, fırsat buldukça da katıldık. Ülkemizde geçen yıl Antalya'da forum yapmıştık. Birleşik Krallık 2016'daki Brexit kararı için adımlar atıyor. Kendisini Brexit sonrası döneme hazırlık için çalışıyor. Birleşik Krallık'ın FETÖ ile mücadele gösterdiği samimi tavır ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli. Doğrudan şahsımı ve seçilmiş hükümetimizi hedef alan bu hain saldırı konusunda dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere makamları demokrasiden yana tavrını koydu. Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın genişlemesi ilişkilerimizi yakınlaştıran bir başka husus. Ticaret her dönemde ilişkilerimizi yakınlaştıran lokomotif olmuştur. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. May, geçen yıl ziyarette bulunduğunda 20 milyar dolar hedef koyduk. Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimiz ie Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz. Türkiye genç, dinamik, yetişmiş, güçlü alt yapımız ile ülkemizi daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.
"5'inci nesil uçak üretme hedefimizde çıtayı çok yukarı çıkarmış bulunuyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin operasyonel imkanları ile Birleşik Krallık'ın ekonomik imkanları bir araya gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Gelin katma değeri yüksek ürünleri birlikte üretelim. Turizm, önemli bir işbirliği alanımız. Bir süre durgunluk yaşandı, bu sene yine hareketlendi. Konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok, ama yeterli değil. Bu dostluğumuzu da pekiştirecektir. Türkiye olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine önem veriyoruz. Terörizmin her türlüsü ile ortak mücadele edilmesini istiyoruz. Ülkemizin yanı başında tüm dünyayı etkileyen çok büyük bir sınama yaşanıyor. Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kaynağında mücadele konusunda biz kararlıyız. Dünyada en fazla yardıma eli açık 3 ülke, 1)ABD, 2- Türkiye, 3- İngiltere. Ama milli gelire bakılınca 1 numara Türkiye, 2 numara İngiltere, 3 numara ABD. Biz eli açık ülkeleriz. DEAŞ'ın İslam Devleti olarak adlandırılması yanlıştır. DEAŞ, eli kanlı bir çete, bir terör örgütüdür. İslam, barıştır. Bizim dinimiz barış dinidir. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, Birleşik Krallık ile birlikte yaptığımız terörle mücadele mekanizması diğer ülkelerle kurduğumuz mekanizmadan çok daha öndedir. Birleşik Krallık güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Sizlerden destek ve katkı bekliyoruz. Biz zor zamanlarımızda yanımızda olanları asla unutmayan bir milletiz. Bizimle bu süreçte yürüyen dostlarımıza vereceğimiz değer ayrı olacaktır." ifadelerini kullandı.
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