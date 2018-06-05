Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran'a kısa bir süre kala Sakarya Mitingi'nde konuşuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ekonomi diyorlar ya, Türkiye'yi her yıl en az yüde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız. AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını. 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz. Biz çalışıyoruz üreiyoruz. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?"

"Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yı 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi... Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var. Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor, anlamıyor bunlar ya. Bula bula birbirlerini buldular, al birini, vur öbürüne. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'yla birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER