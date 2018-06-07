Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarsus Devlet Hastanesi'nin Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce'ye yüklendi," Anamuhalefetin adayının 18 yaşından küçük çocukların ücretsiz sağlıktan yararlandığından haberi yok. Mekatronik bölümü açacağım diyor, biz bu bölümleri yıllar önce zaten açık Bay İnce. Bırak kasketi falan senin icraatın ne onu söyle? Benim milletim kaskete değil, icraata bakıyor." dedi. Erdoğan, Tarsus Hastanesi için 6 ayda bitirilme sözü aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin temelini bugün atıyoruz. Başkaları palavra atar, biz iş yaparız. Tarsus'a bir üniversite sözü vermiştik. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversitemize yatırımları yapacağız. Tarsus eğitim ve bilimde de sınıf atlayacak. Tarsus Bilim Üniversitesi'nin ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Üniversite şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz boşuna yaparsa AK Parti yapar demiyoruz."

"Buradan soruyorum Türkiye'yi irade, erdem ve cesaretle şahlandırmaya var mıyız? 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Tarsus kararını çoktan vermiş ya. 24 Haziran'da sandıkların rengi Tarsus'ta çoktan belli olmuş. Biz son 16 yılda kimseyi dışlamadan çalışıyoruz. Özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Savunma sanayisinde Türkiye'yi kendi İHA'larını, SİHA'larını yapar hale getirdik. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkararak ülkemizi devler ligine çıkardık. 2002'de IMF'ye olan borcumuz 23.5 milay dolardı. Davos'ta IMF Başkanı ile bir görüşmemiz oldu. Taksidinizi alıyorsanız mesele bitti, Türkiye'yi yönetemezsiniz dedim. 5 milyar euro borç istediler, verin dedim. Baktılar çılgın Türkler çıldırdı, vazgeçtiler. Bunlar bizi sürekli emir alan, vur başına ne dersen dinlesin, yok. Bunlar hep meyve veren ağacı taşladılar. İçeriden dışarıdan sömürdüler. Hep çelmelere maruz kaldık. Milletimizin çizdiği istikametten ayrılmadık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda sizlerin emanetini yere düşürmedik."

"GENEL BAŞKANIN DA ÖYLE DİYORDU, TIPIŞ TIPIŞ GELDİ"

"Uykumuzdan, ailemizden fedakarlık yaparak ülkemizi yönetmeye çalışıyoruz. Tarsus'un 16 yılda nereden nereye geldiğinin farkındasınız. Dışarıdan gelenlerin gıpta ile baktığı bir Tarsus var. Tarsus Çamlı Yayla yolunu 137 trilyon liraya yapıyoruz. Yol üzerinde bir de tünel inşası yapıyoruz. Tarsus'u havalimanına bağlıyoruz. 400 trilyon liralık yatırımı olan Çukurova Havalimanı yolunun çalışması da sürüyor. Acil kamulaştırma kararı alındı çalışmalar başladı. Tarsus Turizm yolu tamamlanmak üzere. Mersin- Adana yolunun 8 şerite çıkarılması için çalışmalar sürüyor. CHP onları yıkacak, öyle diyor. Biz gelince onları yıkacağız diyor. Öbürü ne diyor? Biz satacağız. Birinci köprüyü rahmetli Demirel yapmıştı, o zaman ki komunistler biz bunları satacağız diyordu. Özal'da satamazsınız diyordu, ikinci köprü için de öyle söyledi. Neyi satıyorsun ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer. Şimdi çıkmış Bay İnce, çok da ince değil ya. Geometrik olarak söylüyorum. Külliye'yi yıkacakmış. Senin genel başkanın da öyle diyordu, tıpış tıpış Külliye'ye geldi. Bak ben bu akşam orada 2500 muhtarımıza iftar vereceğim. 2500 muhtarımızla mesajımıza vereceğiz. Burası kralların değil, milletin temsilcisi muhtar kardeşlerimin yeridir."

"TARSUS'TA 5 YENİ OSB KURACAĞIZ"

"Tarsus'ta 5 yeni OSB kuruyoruz. Mevcut OSB'yi 100 hektar genişleteceğiz. Tarsus'a 8 adet baraj, gölet kazandırıyoruz. Eğitim üzerine titrediğimiz alanların başında geliyor. Aslan payını neye verdik, eğitime. Bütünil, ilçe eğitim alt yapısını yeniledik. Bir zamanlar eğitimin yüz karası 70 kişilik sınıflar var mıydı? Artık böyle sınıf var mı, 30'un altına indirdik. Labaratuvarlarımız, tabletlerimiz, akıllı tahtalarımız var. 658 yeni derslik yaptık. 292 derslikli 12 okulun da inşaatı sürüyor. Tarsus'a gençlik merkezi kazandırıyoruz. Sentetik futbol sahalarının projesi tamamlandı. Tarsus yakında yarı olimpik havuzuna da kavuşuyor. Hükümet konağı inşa edeceğiz, proje tamam."

"BIRAK KASKETİ FALAN İCRAATIN NE?"

"Biz ya yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar ya yıkacaklarını, ya da bizim yaptıklarımızı söylüyor. Anamuhalefetin adayının 18 yaşından küçük çocukların ücretsiz sağlıktan yararlandığından haberi yok. Mekatronik bölümü açacağım diyor, biz bu bölümleri yıllar önce zaten açık Bay İnce. Bırak kasketi falan senin icraatın ne onu söyle? Benim milletim kaskete değil, icraata bakıyor."

"Hastanemizin müteahhitini çağırayım. 6 aydan önce hastaneyi inşallah bitireceğiz, biz bu hastanenin takipçisiyiz. Biz kısa mesafe koşucusuyuz daima çabuk bitireceğiz"

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