Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklendi, "18 yaş altındakileri ücretsiz sağlıktan yararlandıracağız diyorlar. Ya sen uyuyor musun? 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bile bilmiyorlar. Bunlar nasıl vekillik yapmış, hayret." dedi. Erdoğan vaatlerini anlattı, destek istedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"3 yıl aradan sonra Nevşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir bugün destan yazıyor. Nevşehirli kardeşlerimiz bizle oldukça daha ne vuslat isteyelim. Şu muhabbeti gördükten sonra daha ne isteyelim? Bize Nevşehir yeter. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz."
"Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı'dır. Bu Cumhur İttifakı'nı birlikte koruyacağız, fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Halel getirmeyeceğiz. Bu cumhurun ittifakı kolay kurulmadı. Sözde milletin ittifakı diye yola çıkanlara 24 Haziran'da dersini vereceğiz. Rabbimiz ne buyuruyor ancak inanlar kardeştir. Tüm mazlum ve mağdurların yanına koşmaya devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi zalimlerin insafına teslim etmeyeceğiz. Barış tesis edilene, istikrar sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
"Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, etnik kimliğine, inancına bakmadan herkesi bağrımıza basıyoruz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Kavganın değil, barışın mücadelesini vereceğiz. Ayrışmanın değil, birleşmenin savunuculuğunu yapacağız. Bugün Nevşehir'deyiz, ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Anadolu'da kinin filizlenmesine müsaade etmeyeceğiz."
"Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye oyunuzu basmanızı istiyorum. 24 Haziran'da Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir'de sandıkları patlatıyor muyuz? Nevşehir bizi hiç yalnız bırakmadı, tavrını adaletten, kalkınmadan yana koydu. Nevşehir daima milli irade ve AK Parti'nin kalesi oldu. 16 Nisan'da da yüzde 65 oy ortalaması ile Türkiye oranının çok üstünde 'evet' dedi. Tüm Nevşehirli kardeşlerime teşekkür ediyorum."
"Kimse bu ülkeyi eski istikrarsız günlerine döndürülemez. Milli iradenin artık vesayet sistemine bırakılmasına kimse müsaade edemez. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçmek yetkisini almak için kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. Biz bunlara boşuna milli irade hırsızları demiyoruz. Biz bunlara boşuna yıkım ekibi demiyoruz. Sözde İnce ne diyor, '4'üncü köprüyü de ben yapacağım.' Ya sen neyi yapacaksın, dikili tek bir ağacınız bile yok. Bunlar yıkmanın derdinde. Sizin güzel bir sözünüz var, komşu bağından sepet doldurma. Bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Biz onların yapacağım dediklerini zaten çoktan yaptık. 18 yaş altındakileri ücretsiz sağlıktan yararlandıracağız diyorlar. Ya sen uyuyor musun? 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bile bilmiyorlar. Bunlar nasıl vekillik yapmış, hayret. Kifayetsizlikleri her yerde kendisini belli ediyor. Beyannamelerinde terörle ilgili tek bir satır yok. İnce'den terörle ile ilgili tek bir söz duydunuz mu? O 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı ziyaret ederek başka bir şey yapacağını düşünüyor. Bunlarda bol bol yıkım var, şehir hastanelerinin kapılarına kilit vurmanın derdi var. 3 havalimanının 29 Ekim'de açılışı var, biz yıkacağız diyor. Neyi yıkacaksın ya? Dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok ya."
"Afrin'i teröristlere dar eden komutanımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-7 Ekim'de milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözleri var. Siz o apoletleri sökemezsiniz, o apoletleri millet taktı. Benim katıldığım yemek esnaf ve sanatkarlar odasının bir yemeğiydi. Ben kimim Başkomutanım, bunu Anayasa söylüyor. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren, sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunmak istiyor. Ne dediler, Afrin'e girmeyin, talimatı verdim girdik. Kandil, Sincar soruyorlar, gerekirse oraya da gireriz. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Nevşehir, 24 Haziran'da yıkım ekibini sandığa gömüyor muyuz? Madem yapamıyorsunuz, yapılmış olanı yıkmaya yeltenmeyin. Madem yönetme kabiliyetiniz yok, yönetenlere engel olmayın. Bu millet size gölge etmeyin başka ihsan istemez diyor."
"Bu yalancılar diyor ki çiftçiler aç, biz bir katrilyon destek verdik. Nevşehir'de yeni ahır ve ahılların yapımına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Nevşehir'e teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Verdiğimiz 205 trilyon lira teşviklerden 134 bin iş veren ve sigortalı yararlandı. Bütün bunları hep birlikte yaptık. Önümüze çıkarılan engelleri hep birlikte aştık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi haline getirdik."
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