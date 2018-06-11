Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın Niğde'deki açıklamaları şöyle:
Terörle mücadele mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin mübarek kanlarını asla yerde koymadık. Cudi'de var mıyız, Bestler Dereler'de var mıyız? Afrin'de var mıyız? Bu Bay Kemal ne dedi? Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem ne dedi, Afrin'de ne işiniz var. İşte Ömer Halisdemir'imiz ne yaptı, hain olan o Semih Terzi'yi alnından indirdi. Vatan hainlerinin hakkı oydu. Halisdemir'imiz şehit oldu, makamların en yücesine ulaştı." dedi.
"KANDİL'E OPERASYONLARIMIZI BAŞLATTIK"
Erdoğan, beklenen Kandil operasyonu ile ilgili, "Teröristler nereye saklanırsa saklansın, biz ne Muharrem'e bakarız, ne Kemal'e bakarız. Biz bildiğimize bakarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Bataklığın büyüğünü kurutacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 'Reis bizi Kandil'e götür' sözlerine, "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" şeklinde yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu ve İnce'yi eleştiren Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara'dan İstanbul'a yürüdü." şeklinde konuştu.
"VAKTİM OLURSA 24'ÜNDEN SONRA SANA BİR DERS VERİRİM"
Yerli otomobil hakkınada konuşan Erdoğan, "Otomobil, Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Sen ne diyosun ya. Tesla diye bir firma var. Sahibi Elon beni ziyaret etti. Bizi benzinli araba üreteceğiz sanıyor, biz akülü, elektrikli arabalarla uğraşıyoruz. Ama bu anlamaz, anlayana kadar da 24 Haziran gelir. Vaktim olursa 24'ünden sonra sana bir ders veririm" ifadelerini kullandı.
"BAY KEMAL SENİN AKLIN ALIYOR MU?"
"Niğde'ye 10 baraj, 3 gölet kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama sistemleri ile 23 bin hektar zirai alanı hizmete açtık." sözleriyle icraatları anlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlunu eleştirdi, "İçme suyu ile Niğde şehir merkezine kullanma ve içme suyu sağladık. Uzun vadede içme suyu karşılayacak projenin hazırlıkları sürüyor. 690 trilyon değerinde tarımsal destek verdik. Bay Kemal çıkmış konuşuyor. OECD'de 7,4 büyüme ile 1. olduk. G-20'de 2. olduk. Çıkmış soruyor, 7,4 büyüme sizin ceplerinize yansıdı mı? Bay Kemal senin aklın alıyor mu? Büyüme nedir bir öğren. Danışmanlarına sor. Rantiye dediğin sınıfa da yansır, çiftçiye biz bu parayı nereden veriyoruz Bay Kemal. Çiftçilikle uğraşanlara yüzde 50-80 arası hibe veriyoruz bunu nereden veriyoruz Bay Kemal? Eğer küçülen bir ülke olsak bunları yapabilir miydik? 185 trilyon liralık teşviklerden Niğde'de 118 bin kişinin yararlanmasını sağladık, büyüyen ülkeler bunu yapar Bay Kemal?" dedi.
"BUNLAR NE CİNS YA"
"Bunlar yıkım ekibi" diyen Erdoğan, "Biri havalimanı ile diğeri şehir hastaneleri ile uğraşıyor. Bunlar ne cins ya, hale bak. TİKA'yı kapatacakmış, TİKA neyle uğraşıyor? Ya bunlara mı kaldı bu ülke? Dünyanın hangi ülkesinde böyle muhalefet var. Siz hiç morali yerine gelsin diye cephedeki askerin morali ile uğraşan birini gördünüz mü? Bay Muharrem, "benim moralimi bozmasınlar" diye sağa sola posta koyuyor. Sen askere benim moralimi bozmasın diye nasıl dersin ya? Bunlar için terörle mücadele eden askerlerin morallerinin hiçbir kıymeti yok. Varsa yoksa kendi moralleri. Bugün moralini bozan komutana böyle hadsizlikler yapan Muharrem, emekli, memur, işçi canını sıkınca kimbilir ne yapar? Allah muhafaza." dedi.
"KUMARHANE DEĞİL, KIRAATHANE"
"ABD'de Central Park var, İngiltere'de Hyde Park var." diyen Erdoğan, "Biz Niğde'mize'de böyle bir millet bahçesi kuracağız. Bir diğer projemizde gençlere, millete hizmet verecek millet kıraathaneleri. Bay Muharrem ile Bay Kemal kıraathaneleri oyun oynama yeri zannediyor. Bay Muharrem pastahane değil he, kıraathane. Kumarhane değil, kıraathane Bay Muharrem. Öyle bir şey açsak dört takla atarsınız. Bay Muharrem sürekli kekten bahsediyor, sana da bir kek veririz ne olacak yani." ifadelerini kullandı.
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