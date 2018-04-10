AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın konuşması:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN HATAY ZİYARETİ

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

AFRİN'DE 4071 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu sabah itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

"BUNLARI BİLMEMİZ LAZIM"

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

AKKUYU'DAKİ NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer güç santralinin temelini Sayın Putin ile birlikte canlı bağlantıyla attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu nükleer güç santrali tüm reaktörleri ile devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına orası karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almayı hedeflediğimiz bu santralle Türkiye, dünyadaki az sayıda nükleer güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş olacak.

İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

"KATLİAMI YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

"CARİ AÇIKTA 19 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞTİRME"

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.

"KOSOVA'DAN 6'SINI, GABON'DAN 3'ÜNÜ ALDIK"

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

"ROMAN VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMİŞ, İYİ DE ETMİŞ..."

Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getimeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.

"ESAD NASİHATIMIZI DİNLEMEYİNCE İLİŞKİMİZİ KESTİK"

Sen olsa olsa adamlarını Esad'a gönderirsin, en sonunda da sen onun yanına gidersin. Biz nasihat ettik olmadı. Olmayınca da ilişkimizi kestik. Bizim askerimizin niçin oraya gittiğine kafası basmadığı için, 'Benim askerim ucuz değil' yaygarasını koparmıştı. Suriyeliler için harcanan paranın ne anlama geldiğini bilmeden akla hayale gelmeyecek kesimleri üzerimize salmaya çalışmıştı. Hiçbir gelirleri olmayan Suriyelilere verilen aylık 200-250 liraya bile tahammül edememişti.

"ROMAN KARDEŞLERİMİZLE HAK ETTİĞİ CEVABI VERECEĞİZ"

Şimdi de Roman vatandaşlarımız ile Suriyeli sığınmacıları karşılaştırarak tamamen yanlış iddialarla karakterini ortaya koymuştur. Külliyemizi, milletin evini ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. Benim doğduğum, büyüdüğüm mahalle Roman kardeşlerimledir.

"İNŞALLAH YAKINDA DEVRİ KAPANACAK"

Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen ama her tarafından faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır. Bu zatın yaptığı işin Almanya'da Türk Yusufumuza yaptıklarını gördünüz değil mi? 20 Alman polis üzerine çöreklendi ama o hali ile oradan mesajını gönderiyordu.

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