Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV, Akit TV ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Millet Kıraathaneleri'ne ilişkin bir soruya Erdoğan, "Mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek. Ondan sonra da bu projeleri taktim edeceğim. Bu Millet Kıraathaneleri nereden çıktı, ondan bahsedeyim. Kızım yurt dışında okurken bazen arardı, 'neredesin kızım?' diye sorduğumda kütüphanedeyim derdi. Kızım saat kaç diye sorduğumda, 'burada en ideal çalışma saati ve huzurlu' diyordu. Sonra çay, kahve, kek hepsi var ve ücretini de ödemeyiz' dedi. Oradan esinlendim. Şimdi CHP buraya adeta 'kumarhane' diyor. Bir taraftan da geliyor diyor ki 'bu işsizliğin alameti' diyor. Yani edebi bir kenara bıraksan söyleyeceğim laf ağır olur.

"BİLHASSA BU İSMİ SEÇTİM"

Görüyorsunuz herkes çayını içiyor, dersini çalışıyor. Bunların büyük kısmı üniversite adayı. Burada senin sadece burayı taktir etmen gerekir. 'Bizim ülkemizde bu tür yerler var mı?' demen lazım. O, bunu demiyor, kumarhaneye benzetiyor. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir Bay Kemal, Bay Muharrem. Bilhassa bu ismi seçtim. Kıraathane bizde yeni bir şey değil. Şimdi biz o kıraathaneyi, okuma evlerini Millet Kıraathanesi olarak yeniden hayata geçirip gençlerimizi buralarda medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan bu yerlerle buluşturmalıyız. Bu kafeler var ya buralardan kurtaralım. Çünkü oralarda çok yanlış şeyler oluyor. Bu internet kafelerde farklı şeyler yapılıyor. Bir nevi uyuşturucu ile mücadelenin önemli yerlerinden bir tanesidir. Türkiye'de şu anda uyuşturucu ile mücadelede en önemli adımları atmamız gereken yerler oralar. Gençliğimizi biz elden kaçırıyoruz. Kaçırmamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

"BÜTÜN TÜRKİYE'DE AYNI ŞEKİLDE OLACAK"

Erdoğan, Millet Bahçeleri'ne ilişkin ise şunları kaydetti:

"Burada ilk etapta atacağımız adım, bizim yeni yapmakta olduğumuz stadyumlar var. Bir de eski stadyumlar var. Mesela Bursa'nın eski stadyumunu yıkıyoruz. Çünkü Bursa'ya yeni stadyumu yaptık. Eski stadyumu ise biz Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Öyle zannediyorum ki 60 bin metrekarelik bir alan. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı biz yeni havalimanıyla değiştiriyoruz. 29 Ekim'de biz yeni havalimanını açacağız. 29 Ekim'e kadar da biz bir taraftan Atatürk Havalimanı'yla ilgili proje çalışmalarına başlayacağız. Oranın alanı yaklaşık 12 milyon metrekare. Orada mevcut ağaçlarımız var, ama burası sökülecek. Sökülme suretiyle de orası ağaçlandırılacak, yeşillendirilecek. Ağırlığı çim olacak. Gelsin anneler, babalar, çocuklarla beraber oralarda yuvarlansınlar. Geçenlerde Yenikapı'daki etkinliğe giderken herkes sahilde etten, dumandan geçilmiyor. Durdurduk arabayı. Şöyle bir hemen vatandaşların yanına gittim, bir anda orası gayet büyük muhabbet sahnesine kavuştu. Şimdi orayı görünce demek ki bizim buralar yeterli değil. Bize daha büyük mekan, alan gerekli. 'Atatürk Havalimanı'nı inşallah Millet Bahçesi'ne çevirelim' dedim. Malatya'da, Ankara'da, Trabzon'da, bütün Türkiye'de aynı şekilde olacak."

ANKET DEĞERLENDİRMESİ

Programında anket değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ülkeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır." ifadesini kullandı.

"MUHALEFETİN GÖREVİ HER ZAMAN BEYAZA SİYAH DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız." şeklinde konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Erdoğan, "Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz." dedi.

"CHP'NİN GÜNEYDOĞU'DA EN UFAK HİZMETİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil." diye konuştu.

KANAL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, Boğazın her an bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Panama kanalı dendiği gibi Kanal İstanbul dünyada anılır hale gelecek, bu bakımdan bu çok önemli." ifadesini kullandı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik.' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliyeyle konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve şu anda da bu para verilmeye başlandı." dedi.

"HER MÜRACAAT EDEN ÜNİVERSİTELİYE BURS VEYA KREDİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her müracaat eden üniversiteli burs veya kredi alır. Geri gönderdiğimiz yok. Ama bunu bile yalan (Muhalefet) söylüyorlar." dedi.

OHAL AÇIKLAMASI

Erdoğan, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "OHAL'in getirilmesinin en önemli sebebi zaten terör odaklıydı. Tabii bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı, PKK vardı. Bunun yanında DEAŞ vardı. Bütün bunlara karşı biz OHAL'i yaparken, bundan 16 yıl önce geldiğimizde Türkiye'de yine bir OHAL var mıydı, vardı. Biz, o OHAL'i 1 ay içinde kaldırdık. Çünkü o OHAL teröre karşı değildi. Maalesef bölgeseldi. Bizimkiyse tamamen teröre yönelik. O dönemdeki OHAL'de hatırlayın fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde fabrikalarda grev söz konusu değil. İki, OHAL'le biz bir defa terörle mücadeleyi rahatlattık. Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Ciddi manada bu işi yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra OHAL'e neşter vurabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL tekrardan getirilebilir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden sonra ABD’dekine benzer Başkanlık ofislerinin yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bu konuda sıkıntısı yok. Gerek Cumhurbaşkanlığı külliyesi, gerek Çankaya Köşkü bizim bu noktada ihtiyacımızı giderecek noktada. Türkiye alt yapısıyla güçlü bir ülke. Birisi Külliyeyi üniversitelere vereceğim diyor. Tamamen popülist bir söylem. Çankaya’yı zaten kullanmayacağım diyor. Bu çok çirkin bir popülizm. Öyle bir şey söyleyin ki millet de makul karşılasın. Bizim yaptığımız yerler kimin için; milletimiz için.”

Erdoğan, “Ordu'ya Millet Bahçesi yapılacak mı?” sorusu üzerine, Ordu’nun stat ihtiyacı olduğunu, mevcut stadın yerine Millet Bahçesi yapılacağını söyledi.

BAKANLIK SAYISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlık sayılarının azaltılması konusunda ise Erdoğan, “24 Haziran’da bu iş bittikten sonra 10-15 günlük bir vakit oluyor. O sürede bunu çok daha farklı bir şekle dönüştüreceğiz. Bunlar kanun meselesidir. Daha sonra bu cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüşecek. Çünkü bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni sistemde kabine olsun, bakanlıklar olsun, bu tür şeylerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığının yapısı içindeki planlamalar bitmiş vaziyette. Çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Başkanlık sayısında en az bir tane, ondan sonrası cumhurbaşkanının tasarrufuna kalmış. Bu 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur. Burada bütün mesele yanınıza alacağınız arkadaşlarımızın deneyimli, tecrübeli, çok seri üreten, teorik, pratik buluşmasını çok iyi yapan kişiler olacak. Şu anda isimler üzerinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi 24 Haziran’dan sonra Rabbim lütfeder, milletim de yürü derse açıklayacak noktaya geliriz” diye konuştu.

"ALIP DA AMBARA KOYACAK HALİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok, yeri geldiğinde gerekli şekliyle S400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?" dedi.

Erdoğan, geçmişte AK Parti kadrolarında yer almış küskün isimlerin hatırlatılması üzerine, “Kim küskündür, kim değildir bunu tartışmak gereksiz. Bir siyasi hareketin, hele hele bizimki bir hareketten öte davadır. Bir dönem, iki dönem, üç dönem, hatta hatta dört dönem görev yapan arkadaşlarımız oldu. Bizler bu davaya olan sadakatle işimizi devam ettiririz. Bugün Bursa’daydık, bakıyorum listede olanlar da arazide olmayanlar da arazide. Ben kalan 12 gün içinde aynı ruhu devam ettireceklerine inanıyorum. Bizim davamızın içinde ben olamaz, orada biz var. İhanet edenler de halk tarafından biliniyor. Bu her siyasi hareketin içinde de olur. Milli İttifak ne kadar milliyse o ittifakın içinde yer alanların hali belli” diye konuştu.

"BU SİVAS HALKINI İSYAN ETTİRİR"

Muhalefet adaylarının proje ve yapım aşamasındaki bazı icraatların iptal edileceği yönündeki söylemlerine ilişkin Erdoğan, “Bizim geldiğimizden bu yana yaptıklarımız ortada. Yapacaklarımızı vaat ederken halkım bize inanıyor ama onların böyle bir şeyi yok. Bunlar bu işe ne denli inanarak söylüyorlar. Sağlıksız ifadeler. Yüksek hızlı treni durduracağım, bu Sivas’ta göçü arttırır diyor. Bunun mantıki akli izah olabilir mi, bu Sivas halkını isyan ettirir. Devlet buraya yüksek hızlı treni getirecek sen bunu durduracaksın” açıklamasında bulundu.

"HER ŞEYİMİZLE ONLARI YOK EDERİZ"

Kürt oylarının seçimde belirleyici olacağı yönündeki söylemleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hangi bölgede ne kadar Türk var, Kürt var bunlar ayrı. Böyle zaten mezhebi yaklaşım içinde olanlarında kendilerini pahalıya satma anlayışları vardır. Biz şuna bakalım; Türk milleti ve bu Türk milletinin içinde de tek millet diyoruz. Hep beraber tek millet olacağız. Ama bayrağımız da tek bayrak olacak. Eğer kalkıpta buraya paçavraları sokuşturmak suretiyle bizim bayrağımıza eş bir bayrak koymaya kalkışırlarsa biz üzerlerine F-16, İHA, SİHA oluruz. Her şeyimizle onları yok ederiz. Paralel devletmiş, böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakını özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım. Aşağıda şu böyle, bu şöyle söylemiş kulak asmayız. Biz liderler olarak Cumhur İttifakını korumakla sorumluyuz."

KANDİL OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz." dedi.

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