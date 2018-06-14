Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Aziz vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Yeni umutlarla girdiğimiz bayramımızı, önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ediyoruz. Türkiye, 24 Haziran´da hem Cumhurbaşkanını, hem de Meclis´te görev yapacak 600 milletvekilini seçecek. Bu önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin, 16 Nisan 2017 Halkoylamasında kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan, sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor. Huzurun, güvenin, istikrarın, kalkınmanın ve demokrasinin teminatı olacağına inandığımız yeni yönetim sistemimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda hayata geçirdiğimiz demokratik ve ekonomik atılımlar sayesinde işte bu seviyelere geldi. Bugün artık, Milli Geliri 3,5 kat artmış; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamının katbekat üzerinde hizmetlere kavuşmuş bir Türkiye var.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DİRİ OLMAYA, KARDEŞ OLMAYA, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
PKK'dan FETÖ´ye ve DEAŞ'a kadar envai çeşit terör örgütünün saldırılarına rağmen, Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ilerleme devam ederken, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' şiarımızı da, her fırsatta tekrarlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletimizin günlük hayatına dokunacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz.
"EMEKLİLERİMİZE, RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA 1.000'ER LİRA İKRAMİYE"
Emeklilerimize, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000´er lira ikramiye verme sözümüzü, geçtiğimiz hafta yerine getirdik. Tüm emeklilerimiz bayram ikramiyelerini alarak, bu mübarek günlere biraz daha rahatlamış olarak girdi. Taşeron düzenlemesiyle, kamu kuruluşlarımızda hizmet veren bir milyona yakın şirket çalışanını kadroya aldık. Her yıl 100 bin üniversite öğrencisi gencimize, yaz tatilinde, eğitim gördükleri şehirlerde sosyal projelerde görev vererek, asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız. Daha bunlar gibi pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız. Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak.
"TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE ANCAK, BUNA İNANMIŞ BİR CUMHURBAŞKANI ..."
Türkiye´yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla..."
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