Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genelkurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız" dedi.

Erdoğan, Star Tv ve NTV ortak yayınında, "Seçim Özel" programında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genelkurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız" dedi.

BEDELLİ TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bedelli askerlik de gündeme gelmiş, Erdoğan "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecilerin bedelli askerlik konusunda sorusuna yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım da , "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu" demişti.

2014 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMIŞTI

2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bedelli askerlik çıkmış ve binlerce vatandaş bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bedelli askerlik ile birlikte binlerce vatandaş, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevini yapmış sayıldı.

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