Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları değerlendirdi. Erdoğan, özellikle Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli." dedi.

NE OLMUŞTU?

Demirtaş, Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunurken, HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmişti. Demirtaş'ın adaylığının ardından Akşener, İnce ve Karamollaoğlu adil seçim şartlarının oluşması gerektiğini belirterek, Demirtaş'a propaganda yapma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan ve Cumhur İttifakı ise Demirtaş'ın serbest bırakılmasının yanlış olduğu görüşünü savunuyor.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmaması gerektiği görüşünde.

Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir miting gerçekleştirdi. İnce'nin eşi, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti. Erdoğan, İnce'nin Diyarbakır Mitingi'ne HDP'lilerin katıldığını söyledi.

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