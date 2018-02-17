Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki il kongrelerine katıldı. Her iki kongre öncesinde kendisine bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan'ın konuşmalarında Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar dikkat çekti. Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmasında şu mesajları verdi:

Yunus Emre'nin şehri Eskişehir'de olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında Eskişehir'in değerleri olan Hoca Nasreddin'i, Hasan Polatkan'ı, Şeyh Edebali'yi rahmetle yad ediyorum. Bu millet Menderes'i de hizmetlerini de unutmayacak. Bu millet idarecilerini bir kez daha darbecilere kurban vermeyecek.

"BİLMEYENLER DE ÖĞRENECEK"

(Salondakilerin dünya 5'ten büyüktür sloganları üzerine) Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor, bilmeyenler de öğrenecek.

Şimdiye kadar 54 il kongremizi tam başarıyla, muhabbetle gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede kalan kongrelerimizi tamamlayacağız ve büyük kongremizin hazırlıklarına başlıyacağız. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü ve daha organize bir şekilde 2019'da yapılacak şeçimlere hazırlanıyor. Her bir dava arkadaşım şunu çok iyi biliyor. 2019 seçimleri ülke tarihi açısından çok kritik bir seçim olacak. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet ve özgüvenle 2023 daha sonra 2053 ve 2073 hedeflerine yürüyecektir.

Üzerimizde taşıdığımız bu yükün ve sorumluluğun bilincinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Bu süreçte durma, duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok.

Hani o yüksek hızlı trenimiz var ya, onun AK Parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenler olduğunu söyleyebilirim.

Hani bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ya. Ülkeyi muassır medeniyetler seviysine çıkarmak için ne yaptınız? Buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyanın 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz.

Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon insan kapasiteli havalimanımız açılıyor. Buralara yan gelip yatarak gelemedik.

"9 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN MAKAMDA"

Koltuk kavgasıyla ömürlerini geçirenler bizim hizmet aşkımızı bir türlü anlayamadılar. 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene 1 seçim kaybetmesine rağmen makamda oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar bu çatının altında asla barınamadılar. Bunun için yenileniyoruz. Nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadar eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.

Bunu şurada büyük gururla ifade etmek istiyorum. AK Parti geleneğin partisi olduğu kadar, geleceğin de partisidir.

Tüm vatandaşlarımın şu hakikatı görmelerini istiyorum, ya olacağız ya öleceğiz. Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız.

"OSMANLI TOKADINI ATARIZ"

("Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine) İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi 'Haydi gidiyoruz' diyeceğim ve gideceğiz. Bu tarihi süreçte kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Mehmedimiz ne diyor; düğüne gdiyoruz. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks zannedebilir, 'Afrin'e gitmeyin' diyebilir. Bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, Kilis'te, Hatay'da 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak. Biz ne diyeceğiz, öbür yanağımı uzatacağım ona da vur. Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Cerablus'ta yaptık, Rai'de yaptık, El Bab'da yaptık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne yaptıysak bunda da onu yapacağız.

"İHTİLAF DEĞİL İTTİFAK ZAMANI"

Zaman ihtilaf değil, ittifak dönemidir. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Kalbimizi bize yöneltmiş, umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz gece gündüz dua ediyor. Türkiye, kendi hedeflerinin yanı sıra küresel hedeflerin de sancaktarıdır. Biz sendelersek, Kudüs düşer, Filistin, Somali, Arakan düşer. Bize kurulan tuzakları tek tek sahiplerinin başına geçireceğiz. Genç kardeşlerimden kirli senaryolara karşı uyanık olmanızı temenni ediyorum.

AFYONKARAHİSAR'A 'BÜYÜKŞEHİR' UMUDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Tüm Afyonkarahisarlıları selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti Afyonkarahisar teşkilatlarında görev yapanlara teşekkür ederken, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır." dedi.

İnsani kalkınma yardımları bakımından Amerika'dan sonra dünya ikincisi olan Türkiye'nin milli gelire oranla ise bu konuda dünya birincisi olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Nerelerden nerelere geldik ve gönül coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kendisi ile birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, tüm insanlığın iyiliğini, güzelliğini, huzurunu, refahını isteyen bir ülkeyiz, çünkü biz Türkiye'yiz. Onun için bilerek bir masuma zarar vermektense kendi hayatımızı tehlikeye atmayı göze alırız. Onun için mazlumlara açtığımız kollarımızı hiçbir zaman kapatmadık, kapatmayız. Onun için maziden atiye giden bu uzun yolculuğumuzun asla bir son durağı yoktur. Rabbime bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır."

Erdoğan Türkiye'ye, vatandaşların istediği gibi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmet ettikleri 15 yılda büyük başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "Biz, kerameti kendinde görenlerden değiliz, hele hele kerameti kendinden menkul olanlardan hiç değiliz. Milletle birlikte çıktığımız bu yolda, her başarımızın ardında milletimizin desteği ve duası olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Türkiye büyürken ve gelişirken, Afyonkarahisar'ın da bundan nasibine düşeni aldığını söyleyen Erdoğan, "Bugün Afyon büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Eğer doğumlar biraz artarsa 2019'da büyükşehir olabilir ama taşımayla olmaz bu iş, taşıma suyla değirmen dönmez. En geç bir sonraki seçimde inşallah Afyonkarahisar büyükşehir statüsüyle ben inanıyorum ki yoluna devam edecek." diye konuştu.

AFYON - ANKARA HATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda 5,5 milyar liralık yatırımla şehri gerçek anlamda "yolların kavşağı" haline getirdiklerini söyledi. Bölünmüş yol uzunluğunu 54 kilometreden 545 kilometreye çıkartarak, yolculukların güvenli ve konforlu şekilde sürdürülmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halen 5 ayrı bölünmüş yol projesinin inşası da sürüyor. Demiryolu ulaşımının Afyon tarihinde ayrı bir yeri bulunuyor. Bunun için şehirdeki tüm demiryollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik, hızlı tren hattının inşası etap etap sürüyor. Afyon'u, bir taraftan İzmir'e diğer taraftan Ankara'ya ve oradan Türkiye'nin her yerine bağlayacak hızlı tren hattıyla şehrin ulaşımında yepyeni bir dönem açılacağına inanıyorum.

Hızlı bir yürüyüş var ve çok ciddi bir kalkınma sürecini Afyonkarahisarımızda yaşıyoruz. Afyon-Ankara hattını Eylül 2019'da, Afyon-İzmir hattını ise bir sonraki yıl hizmete açmanın gayreti içerisindeyiz."

Erdoğan, inşası süren 12 baraj, 5 gölet ve 18 sulama projesi tamamlandığında hem içme suyu hem de sulama bakımından Afyon'un bir kez daha çağ atlayacağına işaret ederek, "Afyon'un içinden geçen Akarçay, yılların ihmali ve yanlışları sebebiyle sizin deyiminizle neydi, 'kokarca', bu hale gelmişti. Şimdi burası çevresinde mesire yerleri, gezinti alanları, tekne turlarıyla bambaşka bir görüntüye kavuştu." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün bize verilen destekleri olduğu gibi gizli, açık ihanetleri de elbette unutmayacağız. Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz."

Erdoğan, kongredeki konuşmasından önce salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, şunları söyledi:

(Zeytin Dalı Harekatı) Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz.

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