Son dakika : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kars'ta açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Kars'a gitti.

Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir haftada 100 terörist etkisiz hale getirildi. Eğer bu ülkeyi bölmeye kalkarlarsa 100 olacak, 200 olacak" dedi. Erdoğan, 2019 seçimlerinde kendisini dinleyen kalabalıktan destek istedi. "Bizim huzurumuzu kaçırmak isteyenler bunun bedelini ödeyecekler" mesajını veren Erdoğan, uçak bileti fiyatlarının fazla olduğu şikayeti aldığını belirterek "Haftasonu seferlerini artırın, fiyatları gözden geçirerek indirin" dediği THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın adım atacağını söyledi.

Erdoğan, daha sonra konuşmasına yapmak üzere salona geçti.