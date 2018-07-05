Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i aradı. Cumhurbaşkanı’nın kendilerine söz verdiğini anlatan Aydemir “Ona güveniyoruz. Bunu yapanlar ortaya çıkarılacak” dedi.



Sabah'tan Furkan Nehri ve Recep Çirik'in haberine göre, Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi. Baba Aydemir, kızını kaçıranlara süt vermeleri için çağrıda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:



"AÇ OLDUĞUNU HİSSETTİM"

"Çocuk açlıktan ölmüş. Çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp, getirip dereye atmışlar. Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Niye 'yemiyorsun' diyorlardı. Kızım açtır diyordum. Leyla gözü açık geldi. Annesi kapatamadı, ben kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın. Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Çocuğumu kaçıran kimse o cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bunu yapmaz. Küçücük çocuktan ne istedi? Leylam melektir. Benim bir musibetim yok. Çocuğumu açlıktan öldürdün oraya attın. Allah rızası için bir yere bırakın dedim. Böyle bir vicdan var mı? Bunu yapanlar idamı hak etti."

Dün vatandaşlar da Leyla'nın mezarını ziyaret etti. 15 yaşındaki Hilal Tatlı, "7 kardeşiz. Küçük kardeşlerim de var. Acıktıklarında nasıl ağladıklarını biliyorum. O çocuğu 10 gün aç bırakmalarını aklım almıyor" dedi. Soruşturmayla ilgili gizlilik kararı sürerken gözaltındaki medyum kadın da serbest bırakıldı.

"MAVİ GÖZLERİNE KURBAN OLURUM..."

Anne Şükran Aydemir dün Leyla'nın mezarına gitti. Toprağa sarılarak uzun süre ayrılmayan Aydemir, "Ciğerim yanıyor kuzum, nasıl kıydılar sana. Mavi gözlerine kurban olurum" diyerek Kürtçe ağıt yaktı.