Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun." ifadesine yer verdi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış, Gazze'deki protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 59 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 410 Filistinli ise yaralanmıştı.

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