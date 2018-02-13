Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'deki mesaisini tamamlamasının akabinde saat 22.00'de Sincan'a giderek Şehit Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat ettiler. Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı.

Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin'de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildiler. İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Öznur Çalık da ziyarette hazır bulundular.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.

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