Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.
''Bugün Diyarbakır birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırmıştır. Diyarbakır bir avuç marjinale peşkeş çekenlere tavrını belli etmiştir. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanları hesabı önce Diyarbakır'da bozulacaktır. Yavrularını, kızlarını dağa kaçıranların kimler olduğunu gayet iyi bilen benim Diyarbakırlı vatandaşım bunun hesabını soracaktır.'' dedi.
''24 HAZİRAN TERÖR BARONLARINA VURULAN BİR ŞAMAR OLACAKTIR''
Erdoğan, ''Milletin emanetini korumakla görevli olanların bodrum katında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. 24 Haziran, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'dekilere vurulan bir şamar olacaktır. Burada ne söylüyorsan diğer 80 vilayette de aynısını savunduk, aynısını söyledik. Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Yaradanı yaradandan ötürü sevdik. İktidarlığımız süresince bölgecilik, ırkçılık yapmadık. 81 milyonun tüm fertlerini kucaklamanın gayretleri içerisinde olduk. İlk günden beri Türkiye'yi hak ve özgürleri bakımında şampiyonluk ligine taşımaya gayret ediyoruz. Vatandaşına tepeden bakan devlet anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını ortaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık ama hak bildiğimiz yoldan asla geriye dönmedik. Baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmeyecek şekilde rafa kaldırdık. PKK'nın bizim değerlerimizle, İslam'la yakından uzaktan bir alakası var mı? Bunlar ateist. Bunların karşısında dik durmanın onurunu yaşamalıyız. Evler tünellerle birbirine bağlanmamış mıydı, bunlar halkımı haraca bağlamamış mıydı? Benim vatandaşıma ister Kürt, ister Abaza, ister Roman düşmen olanlar benim de düşmanımdır.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
''Ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Onların Kürtlük ile alakası yok. Amerika 5 bin silahı kimlere teslim etti, bunlara teslim etti. O silahlar kime karşı kullanıldı. Benim Kilis'teki kardeşime karşı kullanıldı. Susalım mı? Susamayız, gereği neyse onu yapıyoruz. Birileri kalkarak birilerin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yaparız. Afrin'de netice aldık. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladı. Bir dönem ötekileştirilmiş diğer vatandaşlarımızla birlikte Kürt vatandaşlarımızın ile sorunlarını çözmeye çalıştık. Kürt sorununu çözmeye başardık. 2018'in Türkiye'sinde artı Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Bugünün Türkiye'si hiçbir vatandaşını bir sorun olarak görmüyor. Önümüzdeki tek sorun terör sorunuydu, terör. Artık onu da çözüyoruz. Terör sorunun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devlet vesayetçilerin değil Kürt'ü ile, Laz'ı ile 81 milyonun tamamınındır. Muhalefet hazımsızlık duysa da 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. İddia ile söylüyorum; 16 yılda bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti iktidarından rahatsızlık duyan hiç kimse yoktur.''
Edoağn, ''Dünya sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni bir biçim kazanıyor. Ülkemiz geliştikçe vatandaşımıza sağladığı hak doğrultusunda çıtayı yükseltince vatandaşımızın da beklentisi artıyor. Hangi reformu yaparsak yapalım, kendimizi mükemmel görmedik. Siz kardeşlerim olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Kanaat önderlerinden destek ve yardım bekliyoruz. Bu daha hepimizin davası. Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız. Vermezsek kusura bakmayın bedelini de hep birlikte öderiz.'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.