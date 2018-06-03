Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

''Bugün Diyarbakır birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırmıştır. Diyarbakır bir avuç marjinale peşkeş çekenlere tavrını belli etmiştir. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanları hesabı önce Diyarbakır'da bozulacaktır. Yavrularını, kızlarını dağa kaçıranların kimler olduğunu gayet iyi bilen benim Diyarbakırlı vatandaşım bunun hesabını soracaktır.'' dedi.

''24 HAZİRAN TERÖR BARONLARINA VURULAN BİR ŞAMAR OLACAKTIR''

Erdoğan, ''Milletin emanetini korumakla görevli olanların bodrum katında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. 24 Haziran, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'dekilere vurulan bir şamar olacaktır. Burada ne söylüyorsan diğer 80 vilayette de aynısını savunduk, aynısını söyledik. Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Yaradanı yaradandan ötürü sevdik. İktidarlığımız süresince bölgecilik, ırkçılık yapmadık. 81 milyonun tüm fertlerini kucaklamanın gayretleri içerisinde olduk. İlk günden beri Türkiye'yi hak ve özgürleri bakımında şampiyonluk ligine taşımaya gayret ediyoruz. Vatandaşına tepeden bakan devlet anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını ortaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık ama hak bildiğimiz yoldan asla geriye dönmedik. Baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmeyecek şekilde rafa kaldırdık. PKK'nın bizim değerlerimizle, İslam'la yakından uzaktan bir alakası var mı? Bunlar ateist. Bunların karşısında dik durmanın onurunu yaşamalıyız. Evler tünellerle birbirine bağlanmamış mıydı, bunlar halkımı haraca bağlamamış mıydı? Benim vatandaşıma ister Kürt, ister Abaza, ister Roman düşmen olanlar benim de düşmanımdır.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

''Ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Onların Kürtlük ile alakası yok. Amerika 5 bin silahı kimlere teslim etti, bunlara teslim etti. O silahlar kime karşı kullanıldı. Benim Kilis'teki kardeşime karşı kullanıldı. Susalım mı? Susamayız, gereği neyse onu yapıyoruz. Birileri kalkarak birilerin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yaparız. Afrin'de netice aldık. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladı. Bir dönem ötekileştirilmiş diğer vatandaşlarımızla birlikte Kürt vatandaşlarımızın ile sorunlarını çözmeye çalıştık. Kürt sorununu çözmeye başardık. 2018'in Türkiye'sinde artı Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Bugünün Türkiye'si hiçbir vatandaşını bir sorun olarak görmüyor. Önümüzdeki tek sorun terör sorunuydu, terör. Artık onu da çözüyoruz. Terör sorunun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devlet vesayetçilerin değil Kürt'ü ile, Laz'ı ile 81 milyonun tamamınındır. Muhalefet hazımsızlık duysa da 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. İddia ile söylüyorum; 16 yılda bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti iktidarından rahatsızlık duyan hiç kimse yoktur.''

Edoağn, ''Dünya sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni bir biçim kazanıyor. Ülkemiz geliştikçe vatandaşımıza sağladığı hak doğrultusunda çıtayı yükseltince vatandaşımızın da beklentisi artıyor. Hangi reformu yaparsak yapalım, kendimizi mükemmel görmedik. Siz kardeşlerim olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Kanaat önderlerinden destek ve yardım bekliyoruz. Bu daha hepimizin davası. Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız. Vermezsek kusura bakmayın bedelini de hep birlikte öderiz.'' dedi.

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