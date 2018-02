Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'de yeni strateji mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler. Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir. Her kim AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz." dedi.

"HEDEF, OYDAKİ ZAYİATI MİNİMİZE ETMEKTİR"

Seçim ittifakı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler. Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AĞZIYLA HAREKET ETMEYİZ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Biz Kemal Efendi'nin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki... Öyle bir derdin yok ki... Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne Tendürek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece işbirliğin var." ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DE TERÖRİSTLERİN DIŞARIDAN TEMASINI KESECEĞİZ"

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kardeşlerim, Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinden koruma kararlılığını her geçen gün daha fazla gösteriyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon... Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye'deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık. Bugün 35. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım Afrin'e ilerliyoruz. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık. Derdimiz nedir? Derdimiz 3 buçuk milyon insanı kendi evlerine, topraklarına nasıl gönderebiliriz, derdimiz budur. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Kahraman askerlerimiz, Mehmetimiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrine doğru ilerliyor. Hava şartları kötü. Zaman zaman kar, sis, yağmur... Askerimiz kar, kış, bora demeden yoluna devam ediyor. Ülkemizin varlığı sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa sürede Afrin'i teröristlerden temizleyerek birçok insanın yurtlarına dönmelerini sağlayacağız. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Teröristlere karşı harekatların devam edeceğinin mesajını veren Erdoğan, "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BE VİCDANSIZ, BE AHLAKSIZ! DOĞU GUTA'DAN RAHATSIZLIK DUYMUYORSUN"

Afrin Harekatı ile ilgili müttefik devletlerin tavırlarını eleştiren Erdoğan, "Bizi en çok üzen müttefik gördüğümüz kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. Dün bu ülkelerden birinin savunma bakanlığı sözcüsü çıkıp utanmadan Afrin’de sivillerin öldüğünü söyleyebiliyor. Be vicdansız, be ahlaksız Doğu Guta’da her gün yüzlerce sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun yalan yanlış haberler yayıyorsun. Eğer biz Afrin’de sivil-terörist ayrımı yapmasaydık harekat çoktan bitmişti" ifadelerini kullandı.

