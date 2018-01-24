ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti. Son dakika gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme sona erdi.
Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.
"OPERASYON MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDADIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyon meşru müdafaa kapsamındadır. Zeytin Dalı ulusal güvenliğimiz için önemli. Terörle mücadelede işbirliği önemli" dedi.
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.
GÖRÜŞMEDE TERÖRE KARŞI İKİLİ İŞBİRLİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DE DURULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde terör örgütü PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Afrin Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getiren ABD Başkanı Trump, askeri eylemleri kısıtlama çağrısı yaptı.
Trump, "Türk ve ABD askerlerinin çatışmasından kaçınılmalı" dedi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ABD tarafının; operasyonun belirli zaman dilimiyle sınırlandırılması gerektiğine değindiği belirtildi.
GÖRÜŞMEYİ ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.
ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ
Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.
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