Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gelenekselleşmiş şekilde Azerbaycan'a giderek gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan'a ulaştı ve ilk olarak Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret etti.

Dün yemin edip, göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini, devlet gelenekleri gereği, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor. Erdoğan, akşam saatlerinden Azerbaycan'dan sonra KKTC'ye geçecek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Akıncı, ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC'de kullanacağı güzergahlar temizlendi, bayraklar asıldı. Resmi programa göre saat 19.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak olan Erdoğan, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Akıncı tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ile Akıncı, ortak basın toplantısı da yapacak ve Kıbrıs konusunda mesajlar verecek. Erdoğan, ardından Ada'dan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Brüksel'deki NATO zirvesi olacak.

Aliyev'in anıt mezarını ziyaret eden Erdoğan, İlham Aliyev ile gerçekleşecek ikili görüşme öncesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti ve şehitlik özel defterini imzaladı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz,

Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı. Zagulba Konutunda gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.